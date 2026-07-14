Saory Cardoso comenta relação com Dudu Camargo e relembra affair com Neymar

Por R7

Publicada em 14/07/2026 às 09h59

Saory Cardoso, influenciadora de 29 anos e noiva de Dudu Camargo, de 28 anos, concedeu uma entrevista recente ao programa “Sensacional”, apresentado por Daniela Albuquerque. Durante a conversa, Cardoso abriu o jogo sobre os desafios do seu atual relacionamento, as críticas que enfrentou publicamente e rememorou um affair que teve com o jogador Neymar em 2019. As declarações revelaram aspectos de sua vida amorosa e a constante exposição ao julgamento público.

O relacionamento entre Saory Cardoso e o jornalista Dudu Camargo, que se conheceram durante a 17ª edição do reality show “A Fazenda”, surpreendeu até mesmo os telespectadores e gerou uma onda de preconceito, segundo a influenciadora. Ela relatou que o casal enfrentou críticas desde o início do romance e que ainda lida com ataques nas redes sociais. “A gente sofreu muito preconceito, não sei baseado em quê, mas era como se eu não pudesse gostar do Dudu“, afirmou Saory, destacando a dificuldade de lidar com os julgamentos alheios.

A influenciadora explicou que a experiência de ser alvo de ataques não é novidade em sua vida. Ela revelou ter algo em comum com Dudu Camargo: a constante exposição a julgamentos públicos e a críticas de pessoas que não os conhecem. “Eu tenho uma coisa em comum com o Dudu, que as pessoas batem muito em mim (…) sempre recebi ataques de pessoas que não me conhecem, que não sabem nada da minha vida”, declarou Cardoso, sublinhando a recorrência de situações semelhantes em sua trajetória.

Durante a mesma entrevista, Saory Cardoso também abordou seus relacionamentos passados. Aos 18 anos, ela viveu um romance com o ator Eduardo Galvão. Anos mais tarde, em 2019, Saory teve um breve affair com o jogador de futebol Neymar, após ser convidada por ele para uma viagem a Paris. Ao descrever a relação com o atleta, a influenciadora teceu elogios, destacando a personalidade do jogador. “Muito educado, muito humilde. A gente ficou amigo, né? Eu o admiro muito”, disse ela, indicando que a boa relação se manteve após o romance.

Outro ponto abordado por Saory Cardoso foram as críticas que recebeu ao longo da vida sobre seu corpo definido. Ela relembrou episódios de sua participação em “A Fazenda 17”, onde ouviu comentários ofensivos sobre sua aparência física. “Lá, algumas mulheres falavam que meu corpo era de homem (…), [que era] quadrado, que parecia o Max Steel. Me chamaram de Bob Esponja, acredita?”, contou. A influenciadora esclareceu que esse tipo de comentário não começou na televisão, mas remonta à época da faculdade, quando sua rotina intensa de treinos resultava em uma definição muscular que, na ocasião, era alvo de críticas por parte de outras mulheres. “Eu era muito magrinha e, quando peguei definição, as meninas da faculdade falavam: ‘Nossa, mas barriga definida é coisa de homem’. Porque também não tinha essa cultura que hoje a gente tem”, finalizou Cardoso.