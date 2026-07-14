Quem é Tiago Maia, empresário flagrado aos beijos com Ivete Sangalo

Por R7

Publicada em 14/07/2026 às 10h02

A cantora Ivete Sangalo, de 53 anos, foi vista aos beijos com o empresário Tiago Maia no último sábado (11). O flagra ocorreu em São Paulo, durante os shows dos artistas Belo e Liniker. A aparição dos dois juntos rapidamente chamou a atenção do público presente e das redes sociais, intensificando a curiosidade sobre o homem que surge como um possível novo affair da artista.

A repercussão em torno do encontro cresceu após as imagens circularem na internet, levando muitos internautas a buscarem informações sobre Tiago Maia. O episódio acontece meses após a notícia da separação de Ivete Sangalo do nutricionista Daniel Cady. A cantora foi casada com Daniel por 17 anos e eles são pais de três filhos; o divórcio foi anunciado em novembro de 2025.

Tiago Maia atua no mercado como empresário e produtor musical. Nos últimos tempos, sua proximidade com Ivete Sangalo tem sido notável, com ele acompanhando a cantora em diversos compromissos, que incluem eventos, viagens e festivais. Além de sua experiência no setor musical, Tiago possui uma trajetória profissional robusta, tendo trabalhado como executivo de contas e ocupado cargos de gestão em empresas multinacionais.

Apesar de sua crescente visibilidade ao lado de Ivete Sangalo, Tiago Maia mantém uma postura discreta em sua vida pessoal. Seu perfil no Instagram, por exemplo, é fechado e atualmente conta com mais de 18 mil seguidores. Na esfera pessoal, Tiago está solteiro desde o término de um relacionamento que durou mais de 15 anos, do qual ele teve dois filhos.

Até o momento, nem Ivete Sangalo nem Tiago Maia confirmaram publicamente qualquer tipo de relacionamento. No entanto, o flagra em São Paulo adiciona mais um capítulo às especulações sobre a vida amorosa da cantora baiana, mantendo o interesse do público e da mídia na possível nova fase pessoal da artista.