Fernando Vilas da BlueRay acompanha mutirão e defende estrutura permanente de atendimento em Ariquemes
Por Assessoria
Publicada em 14/07/2026 às 10h28
Nos acompanhe pelo Google News

Fernando Vilas da BlueRay (PSD), pré-candidato a deputado federal, acompanhou no último sábado (11/07) o Mutirão Saúde nos Bairros, realizado no Colégio Tiradentes, em Ariquemes. Durante a visita, ele conversou com moradores que aguardavam atendimento e com servidores envolvidos na ação.

Empresário e gestor do Grupo FEMAR, Fernando percorreu a estrutura montada para o mutirão e ouviu relatos sobre a demanda por consultas e procedimentos. Para ele, iniciativas desse tipo ajudam a reduzir necessidades imediatas, mas evidenciam a importância de manter serviços especializados disponíveis de maneira contínua.

“É importante que a população não dependa exclusivamente de mutirões para ter acesso a especialidades médicas. Precisamos de uma estrutura acessível, permanente e capaz de atender as pessoas durante todo o ano.”

Fernando também destacou sua participação anterior em ações relacionadas à saúde em Ariquemes e em outros municípios de Rondônia. Entre elas estão o apoio ao Hospital do Amor e a mobilização realizada durante a pandemia para garantir o fornecimento de oxigênio às unidades de terapia intensiva da região.

Durante a visita, o pré-candidato defendeu maior controle sobre a aplicação do orçamento da saúde e afirmou que falhas de planejamento, desperdícios e ineficiência administrativa contribuem para ampliar as filas de atendimento.

“Não basta ter recursos disponíveis. É preciso planejamento, transparência e eficiência para garantir que o dinheiro público chegue aos serviços e produza resultados para a população.”

Segundo Fernando, os mutirões cumprem uma função relevante diante das demandas acumuladas, mas devem estar integrados a uma política pública permanente, com atendimento regular, estrutura adequada e acompanhamento dos pacientes.

Fernando Vilas da BlueRay Ariquemes Mutirão Saúde nos Bairros saúde pública atendimento permanente SUS gestão da saúde estrutura hospitalar especialidades médicas filas na saúde recursos públicos Grupo FEMAR Hospital do Amor pré-candidato a depu
Imprimir imprimir