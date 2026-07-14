Fernando Vilas da BlueRay acompanha mutirão e defende estrutura permanente de atendimento em Ariquemes

Por Assessoria

Publicada em 14/07/2026 às 10h28

Fernando Vilas da BlueRay (PSD), pré-candidato a deputado federal, acompanhou no último sábado (11/07) o Mutirão Saúde nos Bairros, realizado no Colégio Tiradentes, em Ariquemes. Durante a visita, ele conversou com moradores que aguardavam atendimento e com servidores envolvidos na ação.

Empresário e gestor do Grupo FEMAR, Fernando percorreu a estrutura montada para o mutirão e ouviu relatos sobre a demanda por consultas e procedimentos. Para ele, iniciativas desse tipo ajudam a reduzir necessidades imediatas, mas evidenciam a importância de manter serviços especializados disponíveis de maneira contínua.

“É importante que a população não dependa exclusivamente de mutirões para ter acesso a especialidades médicas. Precisamos de uma estrutura acessível, permanente e capaz de atender as pessoas durante todo o ano.”

Fernando também destacou sua participação anterior em ações relacionadas à saúde em Ariquemes e em outros municípios de Rondônia. Entre elas estão o apoio ao Hospital do Amor e a mobilização realizada durante a pandemia para garantir o fornecimento de oxigênio às unidades de terapia intensiva da região.

Durante a visita, o pré-candidato defendeu maior controle sobre a aplicação do orçamento da saúde e afirmou que falhas de planejamento, desperdícios e ineficiência administrativa contribuem para ampliar as filas de atendimento.

“Não basta ter recursos disponíveis. É preciso planejamento, transparência e eficiência para garantir que o dinheiro público chegue aos serviços e produza resultados para a população.”

Segundo Fernando, os mutirões cumprem uma função relevante diante das demandas acumuladas, mas devem estar integrados a uma política pública permanente, com atendimento regular, estrutura adequada e acompanhamento dos pacientes.