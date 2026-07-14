Torneio de Futsal Masculino dos JAVs 2026 começa nesta terça-feira em Vilhena

Começa nesta terça-feira, 14, o Torneio de Futsal Masculino dos Jogos Abertos de Vilhena (JAVs 2026). A rodada de abertura contará com três confrontos no Ginásio Jorge Teixeira, movimentando as 20 equipes inscritas na busca pelo título municipal.
De acordo com o sorteio realizado no congresso técnico da última sexta-feira, 10, os times foram divididos em quatro chaves para a disputa da primeira fase. Os duelos desta etapa classificatória acontecem exclusivamente dentro de cada grupo, e os dois melhores colocados de cada chave avançam para as quartas de final.
A composição dos grupos ficou assim:
GRUPO A: Starfit, São Bernardo, Real Madrid, Prosprey e Benfica;
GRUPO B: Milão NE Celulares, Milão Castilho/Dudel, Jambulão Nightmare e Isaton;
GRUPO C: CSB, Boleiros, Valência, RB Vilhena/Metal Calhas e Marreco/Titanium;
GRUPO D: Fúria, Cartola, Remo, Villa City e Atlético Raposa
O duelo que abre a primeira noite do Futsal do JAVs acontece às 19h15 e leva a quadra do Ginásio Jorge Teixeira as equipes Starfit e São Bernardo. Na sequência, às 20h30 , entram em quadra Milão Me Celulares e Milão Castilho/Dudel. E fechando a primeira noite, CSB e Boleiros jogam às 21h30.
Confira os outros duelos desta semana:
QUARTA-FEIRA (15)
19h15 | Fúria x Cartola
20h30 | Real Madrid x Prosprey
21h30 | Jambulão x Nightmare
QUINTA-FEIRA (16)
19h15 | Valência x RB Vilhena/Metal Calhas
20h30 | Remo x Villa City
21h30 | Benfica Vilhena x Starfit
SEXTA-FEIRA (17)
19h15 | Isaton x Milão Me Celulares
20h30 | Marreco/Titanium x CSB
21h30 | Atlético Raposa x Fúria
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