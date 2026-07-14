Torneio de Futsal Masculino dos JAVs 2026 começa nesta terça-feira em Vilhena

Por assessoria

Publicada em 14/07/2026 às 10h39

Começa nesta terça-feira, 14, o Torneio de Futsal Masculino dos Jogos Abertos de Vilhena (JAVs 2026). A rodada de abertura contará com três confrontos no Ginásio Jorge Teixeira, movimentando as 20 equipes inscritas na busca pelo título municipal.

De acordo com o sorteio realizado no congresso técnico da última sexta-feira, 10, os times foram divididos em quatro chaves para a disputa da primeira fase. Os duelos desta etapa classificatória acontecem exclusivamente dentro de cada grupo, e os dois melhores colocados de cada chave avançam para as quartas de final.

A composição dos grupos ficou assim:

GRUPO A: Starfit, São Bernardo, Real Madrid, Prosprey e Benfica;

GRUPO B: Milão NE Celulares, Milão Castilho/Dudel, Jambulão Nightmare e Isaton;

GRUPO C: CSB, Boleiros, Valência, RB Vilhena/Metal Calhas e Marreco/Titanium;

GRUPO D: Fúria, Cartola, Remo, Villa City e Atlético Raposa

O duelo que abre a primeira noite do Futsal do JAVs acontece às 19h15 e leva a quadra do Ginásio Jorge Teixeira as equipes Starfit e São Bernardo. Na sequência, às 20h30 , entram em quadra Milão Me Celulares e Milão Castilho/Dudel. E fechando a primeira noite, CSB e Boleiros jogam às 21h30.

Confira os outros duelos desta semana:

QUARTA-FEIRA (15)

19h15 | Fúria x Cartola

20h30 | Real Madrid x Prosprey

21h30 | Jambulão x Nightmare

QUINTA-FEIRA (16)

19h15 | Valência x RB Vilhena/Metal Calhas

20h30 | Remo x Villa City

21h30 | Benfica Vilhena x Starfit

SEXTA-FEIRA (17)

19h15 | Isaton x Milão Me Celulares

20h30 | Marreco/Titanium x CSB

21h30 | Atlético Raposa x Fúria