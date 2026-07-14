Após jogos da primeira fase, foram definidos os finalistas do Rondoniense Sub-20

Por FFER

Publicada em 14/07/2026 às 08h10

Após 16 jogos da primeira fase do Rondoniense Sub-20, foram definidos os classificados para segunda fase da competição, no grupo A Sport Genus com a melhor campanha, com 100% de aproveitamento faz a semifinal em dois jogos diante da equipe do equipe do Ji-Paraná que ficou em segundo lugar no grupo B com 9 pontos. A primeira partida o Sport Genus joga no interior e decide a classificação para final em Porto Velho.

Na outra semifinal, o União Cacoalense com o melhor desempenho no grupo B com 100% de aproveitamento, encara o Gazin Porto Velho, também em dois jogos, o primeiro acontece na capital de Rondônia no CT do Rondoniense Social Clube e jogo da volta e decisivo será em Rolim de Moura onde a equipe do União Cacoalense tem realizado seus jogos.

Quem vencer os confrontos fazem a final da competição em dois jogos, além do título de campeão do Rondoniense Sub-20 o clube ainda garante vaga nas competições nacionais, da Copa do Brasil e na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os horários e datas dos jogos das semifinais da principal competição de base de Rondônia ainda serão divulgados.