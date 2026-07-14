Foragido da Justiça é preso após monitoramento em Machadinho

Por machadinhoonline

Publicada em 14/07/2026 às 08h40

MACHADINHO D’OESTE (RO) – Um foragido da Justiça, identificado pelas iniciais M.S.A., foi preso durante uma ação integrada das forças de segurança no município de Machadinho D’Oeste, em Rondônia. O homem era monitorado pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento em um homicídio ocorrido em Costa Marques e também por outros crimes praticados na região.

De acordo com as informações, a equipe da Polícia Civil de Machadinho D’Oeste realizava o acompanhamento do suspeito e já havia identificado três residências onde ele costumava permanecer. Além disso, havia investigações em andamento sobre sua suposta participação em dois roubos registrados em Machadinho D’Oeste, além de outras ocorrências criminais, incluindo possível envolvimento com armas de fogo.

A prisão foi efetuada pela Força Tática da Polícia Militar de Ariquemes. Quando os policiais civis chegaram ao local da ocorrência, o foragido já havia sido detido pelos militares. A condução da ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar de Ariquemes.

O suspeito também é investigado por fatos relacionados ao homicídio ocorrido no distrito de Costa Marques, reforçando o trabalho de monitoramento realizado pelas equipes policiais para localizar e prender o acusado.

Após a prisão, o homem foi colocado à disposição da Justiça e permanecerá à disposição das autoridades para os procedimentos legais.

As investigações seguem em andamento para esclarecer sua possível participação nos demais crimes atribuídos a ele.