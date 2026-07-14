Homem é amarrado e executado com tiro em Estrada na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 14/07/2026 às 09h15

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto a tiro na manhã desta terça-feira (14), na Estrada dos Cartolas, bairro Cascalheira, zona leste de Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações, um morador próximo escutou barulho de tiros durante a madrugada e pela manhã encontrou a vítima morta com as mãos amarradas e um tiro na cabeça.

A PM isolou o local e solicitou as equipes do Samu para constatar o óbito, perícia e rabecão para os trabalhos de praxes.

Em breve atualização