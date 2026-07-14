Hildon critica leilão da Caerd; Sílvia gera desconforto com irmãos Carvalho; e Ivo Cassol pode frustrar aliança de Adailton Fúria

Por Herbert Lins

Publicada em 14/07/2026 às 09h19

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

Governo desacelera despesas sem publicar decreto de contingenciamento.

CARO LEITOR, sem publicar qualquer decreto oficial de contingenciamento, o Governo de Rondônia parece adotar um “contingenciamento branco”, reduzindo despesas e retardando pagamentos sem oferecer transparência sobre as razões dessa estratégia. Um dos reflexos mais evidentes é a demora na liberação das emendas parlamentares dos deputados estaduais, comprometendo investimentos em saúde, educação, infraestrutura e assistência social nos municípios. Se há dificuldades fiscais, o Poder Executivo deve apresentar os números e justificar as medidas adotadas para tal contingenciamento branco. A gestão pública exige previsibilidade e prestação de contas, não decisões percebidas apenas pelos efeitos. O cenário chama ainda mais atenção porque o calendário marca apenas o mês de julho. Restam quase sete meses para o encerramento do atual governo, tempo suficiente para cumprir compromissos assumidos, preservar a confiança institucional e evitar que a contenção silenciosa substitua a transparência na administração dos recursos públicos.

Contingenciadas

Emendas parlamentares destinadas a eventos seguem contingenciadas pela Sejucel. Sem definição, o Arraial Flor do Maracujá, em Porto Velho, e o Duelo da Fronteira, em Guajará-Mirim, permanecem cercados de incertezas.

Saúde

Sem decreto de contingenciamento, o governo pisa no freio dos gastos com a saúde. A população sente os efeitos: filas para exames, consultas e cirurgias, das mais simples às de alta complexidade, voltam a crescer em todo o Estado.

Máximo

A ausência de um Hospital Regional em Porto Velho (EURO) também recai sobre a gestão do ex-secretário de Saúde e hoje deputado federal Fernando Máximo (PL). A capital segue dependente do João Paulo II, projetado para a demanda das décadas de 1980 e 1990.

Enfrentando

Fernando Máximo e o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) bateram o martelo na B3 para contratar a empresa que construiria o EURO de Porto Velho. Enquanto isso, a população continua enfrentando a precariedade da saúde pública e a demora por um hospital prometido em campanha eleitoral.

Visitou

Falando em saúde, o secretário de Saúde Edilton Oliveira visitou o Hospital Regional de Guajará-Mirim e elogiou seu funcionamento sob modelo de PPP. O desempenho positivo reforça os resultados da gestão iniciada pelo ex-secretário Coronel Jefferson Rocha.

Referência

Na visita ao Hospital Regional de Guajará-Mirim, Edilton Oliveira gravou vídeo detalhando a realidade da unidade. Chamou atenção, porém, a ausência de qualquer referência ao governador Coronel Marcos Rocha (PSD), comandante da gestão estadual.

Fortalecer

O pré-candidato a governador Samuel Costa (PSB) defende fortalecer o SUS, ampliar a atenção básica, valorizar os profissionais de saúde e reduzir as filas por consultas, exames e cirurgias, priorizando atendimento humanizado e gestão eficiente.

Descentralizar

O pré-candidato a governador Marcos Rogério (PL) defende regionalizar a saúde, ampliar hospitais, reduzir filas por consultas e cirurgias e fortalecer a atenção básica. A proposta busca descentralizar o atendimento e melhorar o acesso da população aos serviços.

Proposta

O pré-candidato a governador Hildon Chaves (União) promete construir um novo Hospital João Paulo II, caso seja eleito governador. Como vitrine de experiencia de gestão, cita a nova rodoviária de Porto Velho, concluída em cerca de um ano, para reforçar a viabilidade da proposta.

Caerd

Em contato com a coluna, Hildon Chaves (União), criticou a pressa do Governo de Rondônia em leiloar a Caerd por R$ 8,47 bilhões, na B3, sem amplo debate público. Para ele, uma decisão dessa dimensão não pode ser tomada no fim do mandato.

Transparência

Hildon Chaves também defendeu a atuação dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas do Estado, para analisar a legalidade e a transparência do processo. O leilão está marcado para 29 de setembro e abrange os serviços de água e esgoto em 40 municípios.

Explicou

O ex-secretário da Fazenda e pré-candidato ao Senado, Luis Fernando, explicou no podcast “RD Entrevistas”, com Vinícius Canova, as razões do aumento do ICMS e apresentou as prioridades que pretende defender caso seja eleito senador.

ICMS

O último aumento do ICMS em Rondônia ocorreu em 2023, quando a Assembleia Legislativa (ALERO) aprovou e o Governo sancionou leis que elevaram a alíquota modal básica. Inicialmente, o percentual chegaria a 21%, mas posteriormente foi definido e aplicado em 19,5% a partir de janeiro de 2024.

Convidou

Aliados do pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) informaram à coluna que a pré-candidata ao Senado Silvia Cristina (PP) o convidou para recepcionar os convidados na entrada do Clube Vera Cruz, durante o lançamento de sua pré-candidatura ocorrido no último sábado (11).

Fila

Virou assunto nos bastidores da política e entre jornalistas o tratamento dispensado pela pré-candidata ao Senado Silvia Cristina (PP) ao presidente estadual da União Progressista, Maurício Carvalho. Ele e a irmã, pré-candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos), foram acomodados na última fila do dispositivo do evento.

Dividirá

O ex-governador Ivo Cassol (sem partido) subiu vídeo nas redes sociais afirmando que ainda não definiu quem apoiará ao Governo de Rondônia. Nos bastidores, porém, uma fonte ligada ao ex-governador garante que ele não dividirá palanque com o ex-senador Expedito Júnior.

Buscou

Se a informação da fonte ligada a Ivo Cassol estiver correta, o pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) não contará com seu apoio na disputa ao Governo. No início da pré-campanha, Fúria buscou a aliança com Cassol, mas a aproximação não prosperou.

Respaldo

No vídeo, Ivo Cassol afirma que seu único apoio definido é à pré-candidatura de Luis Cláudio da Agricultura (PSD) à Câmara Federal. Com isso, Jaqueline Cassol disputará vaga pelo mesmo PSD com Luis, mas, ao que tudo indica, sem o respaldo político do próprio irmão Ivo Cassol.

Força

Na chapa do PSD para deputado federal, Luis Cláudio conta com o apoio de Ivo Cassol (sem partido), enquanto Jaqueline Cassol tem o respaldo do governador Coronel Marcos Rocha (PSD). A disputa também medirá a força política de cada um nas urnas.

Intensifica

O deputado estadual Marcelo Cruz intensifica a pré-campanha à reeleição com agenda nos municípios, diálogo com lideranças e prestação de contas do mandato. A estratégia busca ampliar sua base e consolidar apoio para 2026.

Lixo

A deficiência da coleta de lixo pela empresa Sistema compromete a coleta de lixo de Porto Velho e pode desgastar a gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos). Se o serviço não melhorar, o problema deixará de ser apenas da contratada e passará a ser da administração.

Cultura

Apesar das críticas de comerciantes à “Rua do Hexa”, o prefeito Léo Moraes (Podemos) cedeu a estrutura para transmissão da Copa do Mundo para gravação do DVD do grupo Samba+, com participação especial de Camisa 10 e Gica. A iniciativa fortalece a cultura e valoriza os artistas locais.

Presença

O presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, vereador Gedeão Negreiros (PSDB), tem mantido atuação voltada à fiscalização e à apresentação de demandas da população. A presença constante nas comunidades e a defesa de melhorias reforçam seu trabalho no Legislativo de Porto Velho.

Fortalecer

O vereador Davino Serrath (União) tem cobrado melhorias para a saúde de Guajará-Mirim, defendendo mais investimentos, estrutura e atendimento de qualidade. Sua atuação busca fortalecer os serviços e ampliar o acesso da população à assistência.

Sério

Falando sério, governo que acumula dinheiro em caixa enquanto faltam investimentos em saúde, educação, segurança pública e infraestrutura viária demonstra incapacidade de transformar arrecadação em serviços. Equilíbrio fiscal é importante, mas não pode servir de justificativa para a ineficiência administrativa.