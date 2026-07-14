Gravação do novo audiovisual de grupo portovelhense transforma Rua do Lazer em grande palco da música

Por Jhon Silva

Publicada em 14/07/2026 às 10h30

A Rua do Lazer viveu uma noite histórica na última segunda-feira (13), ao receber a gravação do novo audiovisual do grupo portovelhense Samba+. O evento, realizado por meio de uma parceria entre a iniciativa privada e a Prefeitura de Porto Velho, sem custos para o município, reuniu um grande público em uma celebração marcada por música, cultura e valorização dos artistas locais.

Com um palco 360 graus montado especialmente para a ocasão, a programação contou com apresentações de Kamisa 10, Gica, Pagode do Ita, Pagode do Rafinha, Pagode do Me Pega, Mikaela, Kamilinha, Fina Batucada, Grupo D’Bobeira e Marcelo Resenha, além do anfitrião Samba+, que registrou o novo projeto audiovisual em meio à energia do público.

Ao longo da noite, moradores e visitantes acompanharam um verdadeiro espetáculo de samba e pagode, reforçando o potencial da Rua do Lazer como um dos principais espaços de convivência, entretenimento e promoção da cultura em Porto Velho.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a realização do evento demonstra a força das parcerias para ampliar o acesso da população à cultura sem gerar despesas para os cofres públicos.

“Foi uma noite que mostrou como a união entre o poder público e a iniciativa privada pode proporcionar grandes eventos para a população. Conseguimos oferecer cultura, lazer e entretenimento de qualidade, sem custos para o município, fortalecendo nossos artistas e movimentando a cidade.” .

Evento reuniu um grande público em uma celebração marcada por música, cultura e valorização dos artistas locais

Para a presidente da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Débora Figueiredo, a iniciativa reforça o compromisso de incentivar a produção artística local e aproximar a cultura da comunidade.

“Ver a Rua do Lazer ocupada por famílias e por tantos artistas é a confirmação de que investir em cultura também é investir em pertencimento, identidade e qualidade de vida para a população.”.

Encerrando uma noite de muita emoção, o vocalista do Samba+, Emerson Santana, agradeceu o carinho do público e falou sobre a importância do momento para a trajetória do grupo.

“Gravar esse audiovisual na nossa cidade, cercado pelo carinho do público e ao lado de tantos artistas parceiros, foi a realização de um grande sonho. Essa noite vai ficar marcada para sempre na história do Samba+.”