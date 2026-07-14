Prefeitura emite ordem de serviço para construção de nova escola no Cidade Verde IV

Por assessoria

Publicada em 14/07/2026 às 10h50

Para atender à crescente demanda populacional da região e garantir educação de qualidade aos moradores da Cidade Portal da Amazônia, a Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), assinou, na última semana, a ordem de serviço para o início da construção da nova Escola Municipal de Ensino Fundamental no bairro Cidade Verde IV. Com a autorização emitida, os trabalhos deverão ser iniciados nos próximos dias.



A construção será executada em duas etapas. Na primeira fase, serão edificadas seis salas de aula, salas multiuso, cozinha, banheiros e toda a estrutura administrativa e pedagógica necessária para o pleno funcionamento da unidade. A segunda etapa prevê que a estrutura seja ampliada com mais sete salas de aula, quadra poliesportiva e demais anexos.

Segundo a Semed, a fase inicial da unidade terá capacidade para atender aproximadamente 300 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A obra representa um investimento de aproximadamente R$ 6,3 milhões, custeado integralmente com recursos próprios do município.

De acordo com o secretário adjunto de Educação, Peterson da Paz, o projeto foi desenvolvido com base no padrão arquitetônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), recebendo adaptações por parte da Semed para atender às necessidades específicas da realidade de Vilhena.

A nova escola integra o planejamento da Prefeitura de Vilhena para ampliar a rede municipal de ensino e acompanhar o crescimento dos bairros em expansão. Além de aumentar a oferta de vagas.