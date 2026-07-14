Perdeu a conta de energia? Saiba como emitir a 2ª via da fatura pelo celular sem sair de casa

Por energisa

Publicada em 14/07/2026 às 10h42

Perder a conta de energia ou precisar de uma nova via já não é motivo para enfrentar filas ou se deslocar até uma agência de atendimento. Clientes da Energisa Rondônia podem emitir a segunda via da fatura em poucos minutos utilizando apenas o celular.

O serviço está disponível 24 horas por dia e pode ser feito pelo aplicativo Energisa On ou pelo WhatsApp Gisa, de forma rápida e intuitiva.

"Hoje, o cliente encontra praticamente tudo na palma da mão. Além da segunda via da conta, é possível solicitar ligação nova, pedir troca de titularidade, negociar débitos, acompanhar solicitações e acessar diversos outros serviços, tudo sem precisar ir até uma agência presencial. Isso garante mais praticidade e economia de tempo para quem precisa resolver qualquer demanda", explica Rosiane Santos, coordenadora de Atendimento da Energisa Rondônia.

Como emitir a 2ª via pelo Energisa On

O processo leva menos de um minuto:

Abra o aplicativo Energisa On;

Acesse o menu Serviços;

Clique em Faturas e Pagamentos;

Selecione 2ª Via de Conta;

Escolha a conta desejada;

Toque em Baixar Fatura.

Pronto. A conta ficará disponível para visualização, download ou pagamento.

Como emitir pelo WhatsApp Gisa

Quem prefere o WhatsApp também consegue acessar a fatura em poucos passos:

Envie uma mensagem para o WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673;

Escolha a opção Faturas e Pagamentos;

Depois, selecione Segunda Via;

Basta seguir as orientações do atendimento automático para acessar a conta.

Os dois canais funcionam 24h por dia, 7 dias por semana e permitem que o cliente resolva a solicitação sem sair de casa, a qualquer hora, com mais comodidade e rapidez.