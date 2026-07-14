Homem processa Virginia, Deolane e Carlinhos por perder em bets

Por Último Segundo

Publicada em 14/07/2026 às 09h35

Um homem entrou na Justiça contra Virginia Fonseca, Deolane Bezerra e Carlinhos Maia sob a alegação de que perdeu mais de R$ 100 mil em plataformas de apostas divulgadas pelos influenciadores. Ele cobra o ressarcimento dos valores, indenização por danos morais e a retirada de conteúdos relacionados a bets e cassinos online.

A ação tramita na 5ª Vara Cível de Campinas, no estado de São Paulo, mas ainda está no início. O juiz determinou que o autor complemente informações antes de decidir se o processo poderá avançar. Não houve análise do mérito nem reconhecimento de responsabilidade dos influenciadores ou das empresas citadas.

Também aparecem entre os réus a Esportes da Sorte e as empresas Just Pagamentos e Propay Pagamentos, apontadas como intermediárias financeiras. O processo foi ajuizado em 19 de junho e tem valor de R$ 100.915,00.

O caso foi revelado pela coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles. O homem sustenta que começou a apostar depois de acompanhar publicações feitas pelos três influenciadores.

Segundo a petição, os conteúdos passavam a impressão de que pequenos depósitos poderiam gerar ganhos altos em pouco tempo. O autor afirma que confiou nas recomendações e acreditou que conseguiria complementar a renda com as apostas. A defesa dele classifica a publicidade como enganosa e abusiva.

Extratos mostram R$ 50,9 mil em depósitos

Documentos apresentados no processo indicam que o homem fez depósitos via Pix que somaram R$ 50,9 mil entre maio e junho de 2023. As transferências teriam sido destinadas à Just Pagamentos e à Propay Pagamentos.

Esse é o valor identificado nos extratos bancários citados na ação. O autor, porém, relata outras movimentações e diz que o prejuízo total ultrapassou R$ 100 mil. Também alega que algumas tentativas de saque foram canceladas ou permaneceram pendentes, segundo detalhes publicados pelo Migalhas.

Ele afirma ainda que recebia mensagens promocionais, códigos de bônus e ofertas que o incentivavam a voltar às plataformas. As perdas, segundo a petição, teriam levado ao refinanciamento de um imóvel da família para o pagamento de dívidas.

O homem também diz ter desenvolvido transtorno relacionado ao jogo e procurado acompanhamento médico especializado. Esses relatos e os documentos anexados serão analisados durante o processo e poderão ser contestados pelos réus.

Autor pede R$ 50 mil por danos morais

A ação pede que os influenciadores e as empresas sejam condenados conjuntamente. O autor cobra a devolução integral do dinheiro desembolsado, em valor a ser calculado a partir do histórico completo de transações. Como quantia mínima, indica os R$ 50,9 mil registrados nos extratos.

Há ainda um pedido de R$ 50 mil por danos morais. O valor da causa, de R$ 100.915,00, foi indicado pelo autor e não representa uma indenização já determinada pela Justiça.

A petição também solicita que Virginia, Deolane e Carlinhos Maia retirem das redes sociais publicações sobre cassinos online e plataformas de apostas. O homem quer impedir novas divulgações desse tipo e pede que o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o Conar, seja comunicado para avaliar as campanhas.

O iG entrou em contato com a assessoria da Virginia Fonseca. Já as defesas de Carlinhos Maia e Deolane Bezerra não foram encontradas. O espaço segue aberto.