Ministério da Cultura e Prefeitura fortalecem diálogo para ampliar investimentos no setor cultural

Por Assessoria

Publicada em 14/07/2026 às 08h32

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SEMCET), recebeu representantes do Ministério da Cultura em Rondônia para uma reunião institucional voltada ao fortalecimento das políticas públicas culturais no município.

O encontro teve como principal objetivo estreitar o diálogo entre o Governo Federal e a Administração Municipal, alinhando estratégias que possibilitem a ampliação do acesso a programas, projetos e investimentos destinados ao setor cultural. A iniciativa busca fomentar ações que valorizem os artistas locais, preservem o patrimônio histórico e cultural e incentivem as diversas manifestações que compõem a identidade de Guajará-Mirim.

Durante a reunião, também foram discutidas oportunidades de cooperação para ampliar o acesso do município às políticas nacionais de incentivo à cultura, fortalecendo iniciativas que promovam a inclusão social, a economia criativa, a formação cultural e a valorização das tradições locais.

A Prefeitura de Guajará-Mirim segue empenhada em construir parcerias com os governos estadual e federal, fortalecendo políticas públicas que ampliem o acesso à cultura, incentivem a produção artística e promovam o desenvolvimento social, econômico e turístico do município, reconhecendo a cultura como um importante instrumento de cidadania, identidade e transformação social.