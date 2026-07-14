Pá carregadeira é recuperada perto de travessia clandestina para a Bolívia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/07/2026 às 08h50

Uma pá carregadeira avaliada em aproximadamente R$ 200 mil foi localizada pela Polícia Civil às margens do Rio Guaporé, em Costa Marques, região de fronteira entre Rondônia e a Bolívia. O equipamento estava em uma área utilizada para travessias clandestinas e, conforme a investigação, seria levado ao território boliviano.

A retirada da máquina do Brasil dificultaria sua localização e uma eventual recuperação pelas autoridades. O maquinário foi associado a um golpe de estelionato registrado em Porto Velho.

A apreensão ocorreu após ações de inteligência conduzidas pela Polícia Civil. Responsável pelo caso, o delegado Reinaldo Reis afirmou que o trabalho busca evitar que bens obtidos por meio de crimes sejam encaminhados ao mercado ilegal de países vizinhos.

Após ser recuperada, a pá carregadeira será submetida aos procedimentos legais. A devolução ao proprietário poderá ocorrer mediante determinação judicial.

As apurações permanecem em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.