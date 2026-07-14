Reunião de alinhamento marca início das ações do PAA SEAGRI 2026 em Cacoal

Por Assessoria

Publicada em 14/07/2026 às 08h47

Representantes de cooperativas, instituições públicas, entidades socioassistenciais e parceiros estratégicos reuniram-se em Cacoal para o alinhamento das ações do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) – SEAGRI 2026, consolidando mais uma etapa importante para o fortalecimento da agricultura familiar e da segurança alimentar no município.

Participaram da reunião representantes da Cooperativa de Produtores e Agricultores Familiares de Cacoal – COOPERCACOAL, Valdemir de Oliveira Bastos e Lucas Ribeiro; da Cooperativa de Produção e Desenvolvimento do Povo Indígena Paiter Suruí RO/MT – COOPAITER, representada por Elizângela Suruí; da Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho (SEMAST), por meio de Gleice Sabrina da Silva Teodoro; do Conselho Municipal de Assistência Social, representado por Mírian Soares de Lacerda; além das entidades socioassistenciais do município e dos Agentes Locais de Mercados Institucionais do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS), Naraykokir Suruí e Adalto Costa.

Durante o encontro foram definidos os principais encaminhamentos para o início das entregas dos alimentos, incluindo o cronograma de distribuição, os padrões de qualidade dos produtos, a logística de recebimento, as responsabilidades de cada instituição envolvida e os procedimentos operacionais para garantir a eficiência da execução do programa.

Nesta edição do PAA SEAGRI, serão investidos R$ 265.823,00, sendo a COOPERCACOAL com R$ 199.999,00 e COOPAITER com R$ 65.824,00.

Os recursos possibilitarão a aquisição de alimentos produzidos por agricultores familiares e produtores indígenas, que serão destinados a aproximadamente 18 entidades socioassistenciais de Cacoal, beneficiando cerca de 1.900 famílias em situação de vulnerabilidade social.

Entre os alimentos que serão distribuídos estão frutas, hortaliças, mandioca, legumes, iogurtes e diversos outros produtos da agricultura familiar, garantindo alimentos frescos, nutritivos e de qualidade para as famílias atendidas.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma das principais políticas públicas brasileiras voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e ao combate à insegurança alimentar. Por meio do programa, os governos adquirem alimentos produzidos por agricultores familiares e suas organizações, destinando-os gratuitamente às entidades da rede socioassistencial e às pessoas em situação de vulnerabilidade. Além de ampliar o acesso à alimentação adequada e saudável, o PAA promove inclusão produtiva, geração de renda no campo, fortalecimento dos mercados institucionais e desenvolvimento sustentável.

Nesse contexto, o cooperativismo desempenha um papel estratégico ao organizar a produção, garantir escala, qualidade e regularidade no fornecimento dos alimentos, fortalecendo os pequenos produtores e ampliando sua participação nas políticas públicas. Cooperativas como a COOPERCACOAL e a COOPAITER demonstram que a união entre agricultores familiares, povos indígenas e instituições públicas gera benefícios econômicos, sociais e alimentares para toda a comunidade.

A reunião reforçou o compromisso das cooperativas, das entidades socioassistenciais e do poder público com a boa execução do programa, assegurando que os alimentos produzidos no campo cheguem à mesa das famílias que mais precisam, promovendo dignidade, inclusão social e desenvolvimento local sustentável.