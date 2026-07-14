Obras da nova ponte de concreto e aço sobre o Rio Passaqual, na Linha 608, entram na fase final

Por Assessoria

Publicada em 14/07/2026 às 08h19

A Prefeitura de Jaru segue avançando com o cronograma de obras voltadas ao fortalecimento da infraestrutura da zona rural do município. Entre os serviços em andamento, está a construção da nova ponte de concreto e aço sobre o Rio Passaqual, localizada no km 17,5 da Linha 608, que já entrou na fase final de execução.

No último sábado (11), as equipes realizaram a concretagem da estrutura da ponte. Agora, os trabalhos seguem para a fase de aterro das cabeceiras e do processo de cura do concreto, que garante a durabilidade da estrutura.

De acordo com o prefeito Jeverson Lima, a entrega da obra acontecerá em breve. “Estamos na reta final da construção e, em pouco tempo, entregaremos essa importante ponte à população. A nova ponte garantirá mais segurança, melhores condições de tráfego e mais qualidade de vida para os moradores da Linha 608 e de toda a região”, destacou.

A obra está sendo executada com recursos provenientes de emenda parlamentar destinada pelo senador Jaime Bagattoli, com contrapartida financeira da Prefeitura de Jaru. Após ser concluída, a ponte sobre o Rio Passaqual terá aproximadamente 20 metros de extensão, 5 metros de largura e uma área estrutural superior a 100 metros quadrados.