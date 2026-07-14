Thiago Flores pede prioridade para votação da PEC 47 na CCJ da Câmara

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/07/2026 às 08h40

A tramitação da PEC 47 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados passou a ser alvo de um pedido de prioridade apresentado pelo deputado federal Thiago Flores. O parlamentar informou que protocolou um ofício para acelerar a análise da proposta no colegiado.

A medida está relacionada à situação de milhares de servidores dos antigos Territórios Federais, que aguardam há décadas uma solução para o reconhecimento de direitos ligados ao período em que atuaram no serviço público.

Segundo Thiago Flores, a iniciativa busca valorizar os trabalhadores que contribuíram para a formação e o desenvolvimento de Rondônia. O deputado declarou que a mobilização representa uma luta por justiça, reconhecimento e respeito à trajetória desses servidores.

O parlamentar afirmou ainda que continuará atuando para que a PEC 47 avance na Câmara dos Deputados.