Vereador Goiano agradece ao deputado Jean Oliveira por destinação de R$ 1 milhão para cirurgias eletivas

Por Ricardo Barros

Publicada em 14/07/2026 às 08h30

O vereador Goiano (PL) agradeceu ao deputado estadual Jean Oliveira (PRD) pela destinação de R$ 1 milhão para a realização de cirurgias eletivas de Média e Alta Complexidade em Alto Alegre dos Parecis.

O recurso foi destinado após solicitação apresentada pelo vereador e será utilizado para ampliar a oferta de procedimentos cirúrgicos no município. O investimento contribuirá para reduzir a fila de espera e ampliar o acesso da população às cirurgias eletivas realizadas pela rede pública de saúde.

O vereador Goiano destacou a importância da parceria entre os poderes e agradeceu o atendimento da demanda. “Quero agradecer ao deputado Jean Oliveira por atender à nossa solicitação e destinar esse importante recurso para Alto Alegre dos Parecis.

Também agradeço ao prefeito Dena e à equipe da Prefeitura pelo trabalho realizado na condução dos procedimentos necessários para que esse investimento pudesse ser viabilizado. Esse recurso será fundamental para ampliar a realização de cirurgias eletivas e beneficiar a população do nosso município", afirmou o vereador.