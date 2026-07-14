Prefeitura de Pimenta Bueno informa período de férias escolares da rede municipal

Por Assessoria

Publicada em 14/07/2026 às 08h25

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), informa que as férias escolares da Rede Municipal de Ensino ocorrerão no período de 15 a 29 de julho.



O recesso faz parte do calendário letivo de 2026 e proporciona aos estudantes um período de descanso, convivência familiar e renovação das energias para o segundo semestre.

As atividades escolares serão retomadas conforme o calendário oficial da Secretaria Municipal de Educação, garantindo o cumprimento da carga horária prevista para o ano letivo.

A Prefeitura deseja a todos os estudantes, professores, servidores da educação e famílias um excelente período de férias, reforçando a importância desse momento para o bem-estar e o desenvolvimento dos alunos.

Boas férias!