Ieda Chaves reforça mobilização contra maus-tratos e incentiva adoção de animais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/07/2026 às 08h40

A formação de uma rede de apoio foi apontada pela deputada estadual Ieda Chaves como essencial para ampliar o atendimento a animais em situação de abandono ou maus-tratos. Segundo ela, a causa exige responsabilidade e compromisso coletivo, já que a demanda não pode ser assumida por apenas uma pessoa.

Entre as formas de colaboração, a parlamentar citou a adoção, a denúncia de casos de violência, o apoio às organizações não governamentais e a oferta de lares temporários.

Ieda Chaves afirmou que dezenas de pedidos de ajuda são recebidos diariamente. Cada solicitação, conforme ressaltou, envolve uma vida que necessita de atendimento.

Diante do volume de ocorrências, nem todos os casos conseguem ser acolhidos. Ainda assim, a deputada declarou que o trabalho continua dentro das possibilidades disponíveis e reforçou o chamado para que mais pessoas participem das ações de proteção animal.