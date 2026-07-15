Prefeitura de Espigão do Oeste intensifica operação tapa-buracos nos bairros São José e Vista Alegre

Por Assessoria

Publicada em 15/07/2026 às 08h40

Nesta terça-feira, a Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano (SEMOD), realizou a operação tapa-buracos nos bairros São José e Vista Alegre, dando continuidade ao trabalho de recuperação da malha viária do município.

Além desta frente de serviço, a SEMOD segue executando diversas obras em diferentes pontos da cidade, com equipes atuando diariamente para melhorar a infraestrutura urbana, garantir mais segurança no trânsito e proporcionar mais qualidade de vida à população.

A Prefeitura reafirma seu compromisso de seguir investindo em ações que atendam às necessidades da comunidade, construindo, com muito trabalho e dedicação, uma Espigão d’Oeste cada vez melhor para todos.