Pimenta Bueno tem prestação de contas aprovada pelo DER-RO e reforça com a boa gestão

Por Assessoria

Publicada em 15/07/2026 às 08h26

A Prefeitura de Pimenta Bueno teve as suas prestações de contas aprovadas pelo DER-RO (Departamento de Estradas de Rodagem). As prestações de contas são referentes aos Convênios nº 225/2021/PJ/DER-RO e nº 168/2021/PJ/DER-RO, firmados por meio do Programa Tchau Poeira.

Juntos, os dois convênios somam um investimento de R$ 10.886.292,25, destinados à execução de obras de infraestrutura urbana que contribuíram para a melhoria da mobilidade, da qualidade de vida da população e do desenvolvimento do município.

A aprovação das prestações de contas pelo DER-RO comprova que os recursos públicos foram aplicados de acordo com as normas estabelecidas, atendendo aos critérios técnicos, legais e administrativos exigidos pelo órgão concedente.

O resultado reforça o compromisso da Administração Municipal com a transparência, a responsabilidade fiscal e a correta aplicação dos recursos públicos, demonstrando uma gestão pautada pelo planejamento, pela eficiência e pela prestação de contas à sociedade.



A Prefeitura de Pimenta Bueno segue trabalhando para fortalecer parcerias com os governos estadual e federal, garantindo investimentos que resultem em mais infraestrutura, desenvolvimento e qualidade de vida para a população.