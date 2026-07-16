Prefeitura disponibiliza agendamento via WhatsApp para exames laboratoriais realizados pelo SUS

Por Assessoria

Publicada em 16/07/2026 às 14h10

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, informa que, a partir do dia 1º de agosto, os exames laboratoriais realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Laboratório Santa Clara poderão ser agendados também por meio do WhatsApp, pelo número 69 99202-0968.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população ao serviço, oferecendo mais praticidade e agilidade no processo de agendamento, sem a necessidade de deslocamento até o laboratório.

Após o envio da solicitação, o agendamento será confirmado pela equipe de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 17h. Já a coleta do material para realização dos exames será realizada diariamente, das 7h às 10h.

Para solicitar o agendamento, o usuário deverá encaminhar, via WhatsApp, uma foto nítida do pedido médico, um documento de identificação com o número do CPF visível, endereço completo e um telefone para contato.

A secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, destacou que a nova modalidade amplia as opções de atendimento e proporciona mais comodidade aos usuários do SUS. “O paciente poderá realizar o agendamento em poucos minutos, sem precisar se deslocar até o laboratório. Vale destacar que o atendimento presencial continuará disponível, permitindo que cada pessoa escolha a forma de agendamento que melhor atenda às suas necessidades”, afirmou.