Prefeitura de Guajará-Mirim afirma que obra da ponte Binacional segue em andamento

Por Guajará Noticias

Publicada em 16/07/2026 às 14h19

As obras da Ponte Binacional Brasil–Bolívia voltaram ao centro das discussões em Guajará-Mirim após manifestações de moradores sobre o andamento da fase inicial dos trabalhos. Diante da relevância do empreendimento para a integração entre os dois países, o Guajará Noticias reafirma seu compromisso com a divulgação de informações baseadas em fatos, declarações oficiais e documentos públicos, sempre observando os princípios da imparcialidade e da responsabilidade jornalística.

No dia 26 de junho de 2026, o portal publicou uma reportagem relatando a preocupação apresentada por um morador do município. Em vídeo encaminhado à redação, o cidadão observava que embarcações utilizadas nos serviços de sondagem haviam sido deslocadas para a margem do rio, circunstância que, em sua percepção, poderia indicar interrupção das atividades. O mesmo morador também mencionou dúvidas quanto à situação do licenciamento ambiental do empreendimento, fazendo referência a declarações públicas anteriormente atribuídas a uma autoridade política sobre o tema.

Na ocasião, o Guajará Noticias limitou-se a noticiar os questionamentos apresentados pelo morador, deixando claro que se tratavam de dúvidas e preocupações da comunidade, sem afirmar a existência de paralisação da obra ou de qualquer irregularidade administrativa ou ambiental. O objetivo da publicação foi dar transparência a uma demanda de interesse público e estimular o esclarecimento por parte dos órgãos competentes.

Nesta quarta-feira (15 de julho de 2026), o prefeito de Guajará-Mirim, Fábio Garcia de Oliveira (Netinho), divulgou um vídeo nas redes sociais em que afirma que as obras da Ponte Binacional não estão paralisadas. Segundo o chefe do Executivo Municipal, os trabalhos seguem dentro do cronograma previsto para a atual etapa, com o canteiro de obras em funcionamento e a continuidade das atividades executadas pelo consórcio responsável pelo empreendimento.

Ainda conforme declarado pelo prefeito, o licenciamento ambiental encontra-se regular, permitindo a continuidade dos serviços. Trata-se de uma informação prestada oficialmente pelo representante do Poder Executivo Municipal, cuja veracidade e alcance competem aos órgãos responsáveis pelo licenciamento, fiscalização e execução da obra.

É importante esclarecer à população que empreendimentos de grande porte, especialmente aqueles executados sobre cursos d'água e em áreas de sensibilidade ambiental, costumam ser desenvolvidos por etapas técnicas. Em determinados períodos, pode ocorrer a retirada temporária de equipamentos, embarcações ou estruturas para manutenção, reposicionamento, mobilização de equipes ou conclusão de fases específicas da obra. Isoladamente, essas situações não significam, necessariamente, paralisação dos trabalhos, sendo necessária a análise das informações oficiais e da documentação técnica correspondente.

Por sua natureza estratégica, a Ponte Binacional é considerada uma das mais importantes obras de infraestrutura para Guajará-Mirim, Guayaramerín e para a integração logística entre Brasil e Bolívia. A expectativa da população é de que o empreendimento fortaleça o comércio, o turismo, a mobilidade e o desenvolvimento econômico da região de fronteira.

O Guajará Noticias continuará acompanhando todas as etapas da execução da obra, ouvindo os órgãos públicos, o consórcio executor e as autoridades competentes, sempre com equilíbrio, isenção e respeito aos princípios do jornalismo profissional. Da mesma forma, permanecerá aberto às manifestações da sociedade, buscando esclarecimentos sempre que surgirem dúvidas de interesse coletivo.

Por fim, o jornal reitera seu convite para que o consórcio responsável e os órgãos envolvidos mantenham canais permanentes de comunicação com a imprensa e com a população, contribuindo para a transparência das informações e para o acompanhamento de um empreendimento aguardado há décadas pelos moradores de Guajará-Mirim, de Guayaramerín e de toda a região de fronteira.