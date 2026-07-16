Fundação de Cultura e Juventude lança edital da 1ª Coletânea da Fundação de Cultura e Juventude “Raízes Literárias”

Por Assessoria

Publicada em 16/07/2026 às 14h27

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura (FUNCJ), com apoio da Prefeitura Municipal, lançou oficialmente o Edital nº 02/2026, que institui a 1ª Coletânea da Fundação de Cultura e Juventude – “Raízes Literárias”. A iniciativa representa um importante marco para a cultura local e concretiza um desejo compartilhado pelo grupo de escritores denominado “escritores Vale do Guaporé”. O edital tem como objetivo incentivar a produção literária, revelar novos talentos e valorizar autores que contribuem para a preservação e o fortalecimento da identidade cultural do município.

A coletânea reunirá textos de autores residentes em Rolim de Moura, promovendo a diversidade de estilos e fortalecendo o cenário literário local. O edital contempla as categorias Conto, Crônica e Texto Literário Livre, permitindo a participação de escritores iniciantes e experientes com idade a partir de 16 anos e residência no município há, no mínimo, dois anos.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 28 de julho a 26 de agosto de 2026, devendo ser realizadas exclusivamente por meio do envio da documentação para o e-mail [email protected]. Entre os documentos exigidos estão o texto literário, a ficha de inscrição, documentos pessoais, comprovante de residência, minibiografia e declaração de autoria.

A seleção será realizada por uma Comissão Avaliadora composta por profissionais da área cultural e literária, que analisará os textos considerando critérios como originalidade, qualidade textual, adequação ao gênero, coesão, coerência e relação com o tema “Raízes Literárias”. Serão selecionados até 40 autores, que integrarão a publicação oficial da Fundação.

Além de incentivar a escrita e a leitura, a iniciativa busca preservar histórias, memórias, sentimentos e diferentes perspectivas da comunidade, consolidando um espaço permanente para a literatura produzida em Rolim de Moura.

O cronograma do edital prevê a publicação oficial em 16 de julho, período para impugnações entre 17 e 23 de julho, inscrições de 28 de julho a 26 de agosto, divulgação do resultado final em 27 de outubro de 2026 e, posteriormente, a produção editorial da coletânea.

A Fundação de Cultura e Juventude convida todos os escritores de Rolim de Moura e do distrito de Nova Estrela a participarem desta iniciativa e a fazerem parte da primeira coletânea literária oficial da instituição.

Porque cada texto guarda uma história, e cada história merece fazer parte da memória cultural de Rolim de Moura.