Prefeitura fortalece rede de proteção com articulação intersetorial para enfrentamento das violências

Por Natália Pessoa

Publicada em 16/07/2026 às 14h09

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou, na manhã de quarta-feira (15), uma reunião estratégica no auditório do Ministério Público para fortalecer a articulação entre os órgãos que integram a rede de proteção e avançar na implantação do Comitê Intersetorial de Monitoramento e Enfrentamento das Violências (CIMEV).

A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pela Semusa para ampliar a integração entre os serviços e consolidar uma atuação conjunta no atendimento às pessoas em situação de violência. O objetivo é organizar fluxos de atendimento, definir responsabilidades e fortalecer a atuação preventiva e assistencial no município.

Participaram da reunião representantes da Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Média e Alta Complexidade, Hospital Municipal, UPA, SAMU, CAPS II, SAE, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Tutelar, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Ministério Público e demais instituições que compõem a rede de proteção.

Durante o encontro, os participantes discutiram estratégias para integrar as políticas públicas voltadas ao enfrentamento das violências, reforçando a importância da atuação articulada entre os setores da saúde, assistência social, educação, segurança pública e sistema de justiça. Também foram debatidos os fluxos de acolhimento, atendimento, encaminhamento e acompanhamento das vítimas.

Para a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semusa, a criação do CIMEV representa um passo importante na consolidação de uma rede mais eficiente, capaz de oferecer respostas mais rápidas, humanizadas e integradas à população. O comitê será um espaço permanente de diálogo, planejamento e monitoramento das ações desenvolvidas pelos órgãos envolvidos.

Com a iniciativa, a Prefeitura reafirma o compromisso de fortalecer a rede municipal de proteção, promovendo a integração entre as instituições e garantindo um atendimento cada vez mais qualificado às pessoas em situação de violência.