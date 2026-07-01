Pré-candidatos dos programas de rádio e TV fora do ar, deputado reúne assessores antes do recesso parlamentar, disputa acirrada à Assembleia Legislativa no PL

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/07/2026 às 14h00

Recesso – O deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), Corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa reuniu sua equipe de gabinete na manhã de hoje (1º), quando tem início o recesso parlamentar. Durante este mês de julho os deputados aproveitam para percorrer o Estado visitando suas bases eleitorais e, caso seja necessário serão convocadas sessões extraordinárias. Os gabinetes, assim como do deputado Jean Mendonça funcionarão em sistema de rodízio de equipes e, na última semana do mês (27 a 31) a Casa do Povo ficará fechada ao público. Este ano teremos eleições gerais (presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal; Câmara Federal e Assembleias Legislativas. No segundo semestre, que inicia hoje (1º) teremos as convenções (20 de julho a 5 de agosto), para escolha dos candidatos e início da campanha eleitoral que ocorrerá, após o dia 16 de agosto.

Implicações – Desde a terça-feira (30) as emissoras de rádio e televisão estão impedidas de transmitirem programas apresentados ou comentados por pré-candidatos. A partir de sábado (4) (três meses antes das eleições em 1º turno) estão proibidas nomeações, exonerações e contratações, e a participação de agentes públicos em inaugurações de obras pública. Após as convenções as candidaturas deverão serem registradas na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto e, no dia seguinte abertas as campanhas políticas assim como o início da propaganda eleitoral nas ruas e internet. O período de 28 de agosto e 1º de outubro é liberado para a propaganda no horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Dos 24 deputados da atual legislatura, 20 são pré-candidatos à reeleição, e dos quatro, dois estão inelegíveis: Jean Oliveira-PVH e Ezequiel Neiva-UB (Cerejeiras). Já Cirone Deiró (UB-Cacoal) é pré-candidato a vice-governador na chapa do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB,) e Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes), pré-candidato a vice-governador de o senador Marcos Rogério, do PL.

Convenções – A mobilização nos bastidores da política já é mais intensa desde o início da semana. Além do recesso do Congresso Nacional (senadores e deputados federais) temos as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Devido ao ano eleitoral os contatos com as lideranças regionais, sejam empresários, membros de associações (rurais e comerciais), sindicatos são fundamentais, pois a proximidade das convenções que definirão os candidatos aos cargos eletivos, que estarão em disputa em outubro, onde não teremos somente eleições a prefeito, vice e vereador, que foram realizadas em 2024 com os reeleitos e eleitos assumindo em janeiro de 2025. Hoje já tempos pré-candidatos em pré-campanha, inclusive com os vices definidos, como Hildon Chaves (UB) e Cirone Deiró (UB), Adailton Fúria (PSD) e Everton Leoni (PSD), senador Marcos Rogério (PL) e deputado Rodrigo Camargo (Podemos). Pedro Abib (MDB), Luiz Carlos Teodoro (Psol), Expedito Netto (PT) e Samuel Costa (PSB), ainda não apresentaram os vices.

Deputados – Para os especialistas em política teremos de 180 a 200 nomes em condições de disputar as eleições à Assembleia Legislativa. Dos 24 deputados, 20 estarão em busca de um novo mandato. Dentre todos os partidos e federações, o PL deverá ter uma disputa interna ferrenha para eleger seus futuros representantes. Na legislatura atual o PL tem dois deputados, Jean Mendonça, com domicílio eleitoral em Pimenta Bueno e Eyder Brasil, de Porto Velho, que já deixou o partido e se filiou ao PSD, presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha. Mas Jean não está só no PL, pois no mesmo período em que os deputados tiveram condições de mudar de partido sem ter implicações com o mandato, a Janela Eleitoral (5 de março a 3 de abril), o PL recebeu os deputados Alan Queiroz (PVH), Taissa Sousa (Guajará-Mirim), Luizinho Goebel (Vilhena), delegado Lucas Torres (Buritis), e Nim Barroso (Ji-Paraná).

PL – Analisando a lista de pré-candidatos que circula entre os analistas políticos a nominata do PL provavelmente seja a que mais apresenta nomes em condições de reeleição e eleição no processo político-eleitoral deste ano. Luizinho Goebel, por exemplo, está no quinto mandato. É o deputado mais experiente da legislatura atual. Dois nomes novos estão sendo considerados sérios candidatos ao sucesso nas urnas, como o jovem de Ouro Preto do Oeste, Ninho Testoni, filho do prefeito Alex Testoni que já foi deputado estadual. Além de a empresária de Ariquemes, Marlei Mezzomo, que foi candidata a prefeita em 2024 e foi derrotada pela Carla Redano (UB), que foi reeleita com apenas 82 votos a mais. Marlei não pode ser ignorada no processo político eleitoral. O filho do deputado Ezequiel Neiva (UB), Viveslando Neiva também está na listagem de nomes expressivos para as eleições deste ano. Seu pai está inelegível, mas se conseguir a elegibilidade até as convenções disputará a Câmara Federal em dobradinha com o filho Viveslando.

Respigo

Não há como não falar da Copa do Mundo na coluna, pois é o assunto predominante a nível de planeta. O próximo adversário do Brasil já está definido +++ Hoje (1º) jogam às 15h Bélgica e Senegal. Às 19h Estados Unidos e Bósnia +++ O Brasil se prepara para o jogo de domingo (5). Jogará contra a Noruega, às 15 com enorme expectativa de vitória e dar mais um passo rumo ao pentacampeonato +++ Devido a Copa do Mundo pouco se tem comentado sobre política no noticiário geral, seja rádio, TV, sites e na imprensa escrita. A classificação do Brasil para as oitavas de final deixou a equipe com sangue nos olhos +++ Supermercados e shopping lotados desde a manhã de terça-feira (30) em Porto Velho. É que o Governo do Estado pagou o salário de junho dos servidores e o povo correu para as compras +++ Porto Velho, a exemplo de a maioria das capitais brasileiras tem a sua economia alicerçada no serviço público. A capital concentra as sedes de os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, os maiores empregadores do Estado +++ Estamos no período de Verão Amazônico, quando as chuvas são esparsas durante cerca de seis meses. O Inverno Amazônico (chuvas torrenciais quase todos os dias) somente no segundo trimestre de setembro.

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