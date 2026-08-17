Organizadores cancelam o Flor do Maracujá, Gurgacz lança candidatura a senador, mais de 400 candidatos concorrem em Rondônia

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/08/2026 às 14h00

Arraial - Um dos eventos mais tradicionais da cultura de Rondônia, a 42ª edição do Arraial Flor do Maracujá foi confirmada pelo Governo do Estado, organizador do evento, para o período de 18 a 27 de setembro. A organização é da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Exporte e Lazer (Sejucel) e o evento será realizado no Parque dos Tanques, em Porto Velho. Para confirmar a data o grupo organizador levou em consideração na reunião com representantes da União Junina do Estado de Rondônia (Unajup) e presidentes de agremiações juninas, os pedidos, onde foram analisados aspectos técnicos, operacionais e organizacionais. A realização da festa em anos anteriores sempre foi no mês de junho, mas em 2025, e neste ano ocorreram mudanças a pedido de os participantes que foram atendidos pela Sejucel.

Senador – O ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT e ex-prefeito de Ji-Paraná, oficializou sua candidatura ao Senado em encontro realizado em Ji-Paraná, no domingo (16), com a participação de centenas de pessoas. Acir disse que está disposto a fazer de novo uma Rondônia melhor para todos. Uma Rondônia que tenha voz e seja ouvida em Brasília e no Brasil. “E, juntos, nós vamos fazer isso. Vamos fazer porque amamos nosso Estado, amamos nossa gente, somos trabalhadores, empreendedores e não fugimos de combater o bom combate”. Ao concluir o pronunciamento, Acir lembrou que está em Rondônia há 44 anos, na época para começar uma vida nova, e recém-casado com a Ana, Rondônia tinha acabado de virar Estado. “Cresci junto com essa terra e conheço cada um dos nossos 52 municípios”, afirmou.

Candidatos – Rondônia tem mais de 400 candidatos a deputado (federal, estadual), senador, incluindo os postulantes à sucessão estadual. O prazo para registro de candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), terminou no sábado (15), à meia noite. Desde o primeiro minuto da madrugada de domingo (16) está liberada a campanha política e, alguns políticos, já aproveitaram e realizaram adesivaços como o ex-prefeito de Porto Velho e candidato a governador, Hildon Chaves (UB), os deputados estaduais Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), maior votação (25.603 votos) do Estado em 2022 e o ex-presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Marcelo Cruz (Avante), que também busca a reeleição, e do vereador pastor Evanildo Ferreira (PSD), que é candidato a deputado federal e pai de Marcelo. Não há dúvida que publicidade ajuda muito numa campanha eleitoral, assim como o trabalho de corpo-a-corpo, do olho no olho, e Hildon, Laerte, Marcelo e pastor Evanildo já estão com os nomes nas ruas. Quem sai na frente sempre tem possibilidades de conseguir fundamentar melhor suas propostas junto aos eleitores.

Deputados – Hoje (17) foi publicado no “Diário Oficial” da Assembleia Legislativa a alteração no horário das sessões plenárias ordinárias na Casa do Povo. Normalmente são realizadas às terças-feiras, à tarde com início às 15h, e nas quartas-feiras às 9h. A partir desta semana teremos sessões ordinárias somente nas terças-feiras, a partir das 15 horas. Os gabinetes também estarão funcionando em horário integral (7h30 às 13h30), às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras até às eleições gerais de 4 de outubro. Às terças-feiras o funcionamento será das 8h às 12h e das 14h às 18h. Com a mudança os deputados terão condições de administrar melhor a campanha política. Dos 24 deputados da atual legislatura, 19 estarão concorrendo às reeleição. Dois disputarão os cargos de vice-governador de Hildon Chaves-UB (Cirone Deiró-UB) de Cacoal, e delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes), do senador Marcos Rogério (PL). Os outros três estão inelegíveis e dependem da Justiça Eleitoral.

Trânsito – Quem irá votar fora do domicílio eleitoral precisa comunicar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela internet ou nos cartórios eleitorais dos municípios. No caso via internet o eleitor deve clicar no menu “Fazer Transferência temporária do local de votação, e em seguida preencher seus dados e consultar os locais com vagas disponíveis e seguir os demais comandos da página. Já no atendimento presencial, basta ao cidadão apresentar um documento oficiai com foto no cartório eleitoral mais próximo. O prazo máximo é quinta-feira (20). Um item importante. Se a solicitação for para cidade fora do Estado de origem do eleitor, ele só votará para presidente da República. Não poderá votar para senador (dois votos), governador, deputado federal e estadual.

Respigo

A organização da 14ª Expovel em Porto Velho cancelou a realização da feira-agropecuária que aconteceria no próximo mês de setembro. A alegação é que não se conseguiu apoio da iniciativa privada, por isso a opção pelo cancelamento do evento +++ Já estariam na programação cantores famosos como Ana Castela, Matheus e Kauan, e Zé Neto e Cristiano. Na nota dos organizadores a informação que o projeto “foi estruturado para ser realizado 100% pela iniciativa privada, sem recursos públicos. Porém. Não tivemos o apoio necessário do Governo do Estado, prefeitura, órgãos públicos, deputados ou vereadores” +++ No mínimo um contraditório. Se o evento é 100% realizado pela iniciativa privada, como diz a nota, por que está sendo cancelada devido à falta de apoio público? +++ Amanhã (18) às 18h o deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) promove adesivaço na Avenida Santos Dumont. Sua equipe de campanha está organizando o evento, que deverá reunir centenas de pessoas, já que o parlamentar teve votação expressiva na Capital nas eleições de 2022 e trabalha não somente para mantê-la, mas ampliá-la.

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