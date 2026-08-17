Prefeitura de Guajará-Mirim celebra o Dia dos Pais com noite de integração e premiações

Por ASSESSORIA

Publicada em 17/08/2026 às 14h21

O Bumbódromo de Guajará-Mirim foi palco de uma grande celebração no último sábado, 15 de agosto, durante a Festividade do Dia dos Pais, promovida pela Prefeitura de Guajará-Mirim por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS).

O evento reuniu um grande público e proporcionou uma noite de confraternização, alegria e valorização da figura paterna, com a participação de centenas de famílias da comunidade.

Brindes e premiações marcaram a programação

Ao longo da festividade, diversos brindes foram sorteados entre os participantes, incluindo churrasqueira, ventilador, bicicleta, caixa de ferramentas e inúmeras premiações em PIX, garantindo momentos de emoção e entusiasmo ao público presente.

A programação foi preparada especialmente para homenagear os pais guajaramirenses, fortalecendo os laços familiares e promovendo um ambiente de integração e lazer para toda a população.

Valorização das famílias

A realização da festividade reforça o compromisso da Prefeitura de Guajará-Mirim em desenvolver ações voltadas ao fortalecimento da convivência comunitária e à valorização das famílias, por meio de eventos que promovem inclusão, participação popular e momentos de celebração.

A Prefeitura agradece a presença de todos os participantes e parabeniza os pais pela data, reconhecendo sua importância na construção de uma sociedade mais unida e solidária.