Pimenta Bueno ganha destaque nacional pelo fortalecimento da economia e das atividades produtivas

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 17/08/2026 às 14h28

Pimenta Bueno (RO), ganhou destaque nacional pelo crescimento registrado nos últimos anos e pelo fortalecimento das atividades produtivas. O município vem ampliando sua participação econômica e se consolidando como uma das cidades de pequeno porte que apresentam resultados positivos no estado.

A reportagem foi ao ar no programa Comando na TV, apresentado por Nelson Salles. A produção foi de Márcio Gomes e Rosa Clara.

Conhecida por sua localização estratégica e pela força do setor produtivo, Pimenta Bueno tem buscado criar condições para ampliar negócios, movimentar empresas e gerar novas oportunidades para a população.

O avanço pode ser percebido em diferentes áreas. Além do desenvolvimento das atividades econômicas, o município apresenta investimentos e melhorias na infraestrutura urbana, espaços públicos, esporte, lazer e serviços oferecidos à comunidade.

Desenvolvimento e novas oportunidades

O fortalecimento das atividades produtivas tem papel importante nesse processo. A movimentação da economia local favorece a abertura de novos negócios e contribui diretamente para a geração de emprego e renda.

Outro aspecto destacado é a capacidade do município de conciliar crescimento econômico com melhorias que impactam diretamente a qualidade de vida dos moradores.

A estrutura urbana e os investimentos realizados ao longo dos últimos anos ajudam a transformar a cidade e também contribuem para torná-la mais atrativa para quem pretende empreender e investir.

Município se projeta para além de Rondônia

O reconhecimento nacional amplia a visibilidade de Pimenta Bueno e demonstra que municípios do interior de Rondônia também podem ocupar posição de destaque quando conseguem transformar suas potencialidades em desenvolvimento.

Com uma economia que busca se diversificar, atividades produtivas fortalecidas e novas oportunidades sendo criadas, Pimenta Bueno segue construindo espaço no cenário estadual e nacional.

O destaque também valoriza Rondônia e evidencia a importância dos municípios do interior para o crescimento econômico e social do estado.