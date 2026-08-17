Sílvia Cristina abre campanha ao Senado destacando origem popular: “Vim do povo e trabalho pelo povo”

Por Assessoria

Publicada em 17/08/2026 às 13h38

Com um começo de campanha ao Senado com grande mobilização, Sílvia Cristina reforçou a sua origem simples. “Eu sou do povo e meu compromisso é fazer bem feito e fazer direito, pois a nossa gente merece sempre o melhor”, declarou ela em Porto Velho, onde finalizou uma mobilização neste domingo (16), iniciada em Vilhena e que passou por Cacoal, Ji-Paraná e Ariquemes.

Sílvia Cristina inaugurou comitês e participou de adesivaços. Em todas as regiões de Rondônia, houve mobilização de lideranças e apoiadores, com distribuição de material de campanha.

“Sou a candidata ao Senado que veio do povo e trabalha pelo povo, pois conheço a dor e as necessidades de quem mais precisa. Sou filha de uma lavadeira e de um trabalhador braçal, que me ensinaram tudo sobre valores, que carrego comigo sempre. O primeiro dia de nossa campanha foi lindo! É no meio do povo onde sempre estou, pois eu sou povo e é onde me sinto em casa”, finalizou.