Hospital Municipal Angelina Georgetti recebe novos equipamentos e mobiliários que fortalecem a estrutura da unidade

Por assessoria

Publicada em 17/08/2026 às 14h16

O Hospital Municipal Angelina Georgetti recebeu, nesta semana, novos equipamentos e mobiliários que fortalecem a estrutura da unidade e ampliam as condições de atendimento à população.

Entre os itens estão ultrassom diagnóstico, cama hospitalar elétrica, bombas de infusão, monitores multiparâmetros, cardioversor, eletrocardiógrafos, aparelhos de fototerapia, detector fetal, mesas de exames, cadeiras de rodas, computadores, impressoras, aparelhos de ar-condicionado e outros equipamentos essenciais.

Cada aquisição representa um avanço importante para o hospital, proporcionando mais segurança aos pacientes, melhores condições de trabalho aos profissionais e mais qualidade nos serviços oferecidos pelo município.

Esses investimentos são fruto de parcerias e recursos viabilizados com apoio parlamentar, demonstrando que, quando unimos esforços, conseguimos transformar recursos em melhorias concretas para a população.

A Prefeitura segue trabalhando para fortalecer a saúde pública, modernizar nossas unidades e garantir que os moradores de Espigão do Oeste tenham cada vez mais um atendimento digno e de qualidade.

É investimento na saúde. É cuidado com as pessoas. É trabalho que transforma!