Energisa encerra nesta segunda-feira inscrições para curso gratuito de eletricistas em Cacoal

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 17/08/2026 às 14h26

Terminam nesta segunda-feira, 17 de agosto, as inscrições para o Curso Gratuito de Formação de Eletricistas promovido pela Energisa Rondônia, em parceria com o Grupo GCC, em Cacoal. A capacitação é destinada a homens e mulheres que desejam se preparar para atuar no setor elétrico.

Com duração aproximada de quatro meses, o curso reúne conteúdos teóricos e atividades práticas voltados à atuação em serviços de campo.

As aulas teóricas serão realizadas de forma online e ao vivo, de segunda a sexta-feira, no período noturno. Após essa etapa, os participantes terão aulas práticas presenciais, realizadas exclusivamente aos finais de semana.

De acordo com a coordenadora de Recursos Humanos da Energisa Rondônia, Sabrina Amorim, quem ainda deseja participar deve ficar atento ao prazo final. “Hoje é o último dia para se inscrever. Por isso, reforçamos o convite para que homens e mulheres que atendam aos requisitos aproveitem essa oportunidade de conhecer uma profissão com grande demanda e possibilidades de crescimento. Queremos incentivar especialmente a participação feminina, contribuindo para um setor elétrico cada vez mais diverso e preparado para o futuro”, destaca Sabrina.

Inscrições

As inscrições terminam nesta segunda-feira (17) e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma Gupy, canal oficial de recrutamento e seleção do Grupo Energisa.

Os interessados podem se candidatar pelo link: https://grupoenergisa.gupy.io/jobs/11852870?jobBoardSource=gupy_public_page

A Energisa alerta que não realiza cobranças em nenhuma etapa dos processos seletivos, cursos de formação ou programas de recrutamento. A inscrição é gratuita e deve ser feita somente pelos canais oficiais da empresa.

Requisitos para participar

Ter disponibilidade para as aulas práticas presenciais aos finais de semana, após a conclusão da etapa teórica.