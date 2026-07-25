O TEMPO E A TEMPERATURA: Chuva ganha força em áreas da Região Norte neste sábado (25)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 25/07/2026 às 08h20

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica aumento da instabilidade em parte da Região Norte neste sábado (25).



Em Manaus, o dia será de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 25°C e 33°C.



Boa Vista também terá muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. Os termômetros ficam entre 25°C e 33°C.



Belém mantém o padrão de muitas nuvens e chuva isolada, com temperaturas entre 23°C e 33°C.



Em Macapá, o céu permanece bastante nublado durante todo o dia. A temperatura varia entre 25°C e 30°C.



Rio Branco e Porto Velho seguem com muitas nuvens e calor, sem previsão de grandes volumes de chuva. As máximas chegam aos 33°C e 34°C, respectivamente.



No Tocantins, Palmas terá muitas nuvens e calor intenso, com máxima de 36°C e umidade relativa do ar podendo atingir apenas 20% durante a tarde.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).