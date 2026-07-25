Preparativos para a realização da Marcha para Jesus 2026 ja iniciaram

Por João Teixeira/Guajará Noticias

Publicada em 25/07/2026 às 08h30

A comunidade evangélica de Guajará-Mirim deu início aos preparativos para a realização da Marcha para Jesus 2026, um dos maiores eventos públicos de manifestação da fé cristã no município. Na noite da última quinta-feira (23), integrantes de diversas igrejas evangélicas reuniram-se na Avenida Costa Marques, em frente à empresa Rei da Pérsia, no centro comercial da cidade, para o primeiro ensaio dos louvores que farão parte da programação da marcha.

Durante o encontro, irmãos de diferentes denominações compartilharam um momento de comunhão, unidade e preparação espiritual por meio de cânticos de louvor e adoração. A iniciativa reforça o propósito da Marcha para Jesus de reunir cristãos em um ambiente de paz, oração e testemunho público da fé, inspirado na mensagem bíblica de amor, esperança e reconciliação.