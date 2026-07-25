Cacoal realiza ação educativa pelo Dia do Motorista e prepara programação para motociclistas

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 25/07/2026 às 08h45

A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de Cacoal (Semttran) e o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) realizaram nesta sexta-feira (24), na Rodoviária dos Colonos, uma ação educativa em referência ao Dia do Motorista, comemorado em 25 de julho.

A atividade reuniu taxistas, motoristas de ônibus, condutores de aplicativos e outros profissionais que utilizam diariamente as vias do município. Durante as abordagens, as equipes apresentaram orientações sobre direção defensiva, respeito às normas de circulação, atenção aos demais usuários e prevenção de acidentes.

A campanha reforçou que atitudes responsáveis, como respeitar os limites de velocidade, evitar distrações ao volante e manter o veículo em boas condições, ajudam a reduzir acidentes e tornam o trânsito mais seguro.

A iniciativa antecipou as ações alusivas à data e destacou a importância dos motoristas para o transporte de passageiros, a prestação de serviços e a mobilidade urbana.

Semana de Prevenção a Acidentes com Motociclistas

A programação será realizada entre os dias 27 e 31 de julho e terá como público principal os motociclistas, incluindo os profissionais de mototáxi.

Segunda-feira, 27 de julho

Abertura na marginal da BR-364, em frente à Honda Canopus Motos, das 8 às 11 horas e das 14h30 às 18 horas.

Quarta-feira, 29 de julho

Visitas aos pontos de mototáxi, das 8 às 10 horas.

Quinta-feira, 30 de julho

Atividade das 8 às 11 horas, inicialmente programada para a base da Polícia Rodoviária Federal.

Sexta-feira, 31 de julho

Encerramento previsto em um shopping de Cacoal, das 8 às 11 horas.