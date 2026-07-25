Liderança de Lúcio Mosquini fortalece nominata federal e reforça unidade do PL em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 25/07/2026 às 08h30

A homologação da candidatura do deputado federal Lúcio Mosquini durante a convenção estadual do Partido Liberal (PL) simbolizou mais do que a confirmação de um nome para a disputa eleitoral. O momento evidenciou a confiança da legenda na liderança política do parlamentar e consolidou um consenso construído por meio do diálogo, reforçando a unidade do partido em um dos momentos mais importantes do calendário eleitoral.

Ao longo das discussões que antecederam a convenção, diferentes posições foram apresentadas, inclusive em relação às preferências dos candidatos durante a composição da nominata. No entanto, o entendimento prevaleceu, fruto do diálogo entre as lideranças do partido, permitindo que o PL chegasse à homologação das candidaturas de forma harmoniosa, fortalecendo a unidade da legenda e o projeto coletivo para as eleições.

Dentro do PL, a avaliação é de que Lúcio Mosquini desempenha um papel estratégico na composição da chapa federal. Com experiência parlamentar, atuação destacada em defesa da produção rural, da infraestrutura e dos municípios de Rondônia, o deputado é considerado uma das principais lideranças da legenda e um nome capaz de contribuir para o fortalecimento coletivo da nominata.

Toda essa construção política foi conduzida pelo presidente estadual do PL, senador Marcos Rogério, que liderou o processo de formação das nominatas com equilíbrio, diálogo e capacidade de articulação. Ao reunir as diferentes lideranças do partido em torno de um projeto comum, o senador reafirmou sua importância na condução do PL em Rondônia, priorizando a unidade e a competitividade da legenda.

Recebido com entusiasmo pelos correligionários durante a convenção, Lúcio Mosquini teve sua candidatura homologada em um ambiente de consenso e integração. O clima de união demonstrou que o partido optou por fortalecer sua chapa federal por meio da construção coletiva, valorizando lideranças com experiência e capacidade de agregar.

Mais do que oficializar candidaturas, a convenção estadual consolidou uma mensagem política clara: o PL entra no processo eleitoral unido e organizado. A liderança institucional de Marcos Rogério, aliada ao protagonismo de parlamentares como Lúcio Mosquini, reforça a estratégia do partido de apresentar uma nominata forte, coesa e preparada para representar Rondônia no Congresso Nacional.