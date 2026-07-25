Rolim: Mutirão de castração da UNIR atende 48 animais

Por ROLNEWS

Publicada em 25/07/2026 às 08h38

Mutirão de castração de cães e gatos atendeu gratuitamente animais de rua no município de Rolim de Moura e cidades vizinhas no dia 27 de junho, no Campus da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). A ação, voltada a responsáveis de baixa renda, foi promovida pelo Grupo de Estudos de Cirurgia de Pequenos Animais (Gecip) e pelo Grupo de Pesquisa, Extensão de Anestesia e Analgesia (Gepeaa), vinculados ao curso de Medicina Veterinária.

O mutirão ocorreu no Laboratório de Ensino e Pesquisa de Técnica Cirúrgica e Cirurgia de Pequenos Animais (Leptecipa), no setor de Cirurgia de Pequenos Animais da Clínica Escola Veterinária (CEV – UNIR), Campus UNIR de Rolim de Moura, com o objetivo de promover o controle populacional ético de cães e gatos, prevenir doenças do sistema reprodutivo e contribuir para a saúde pública e o bem-estar animal.

Durante o evento, realizado das 7h30 às 16h30, foram castrados 48 animais, entre cães e gatos, machos e fêmeas. De acordo com a coordenação do mutirão, todos os procedimentos foram conduzidos dentro dos protocolos éticos e técnicos estabelecidos pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), sem registro de intercorrências anestésicas ou cirúrgicas.

A ação integrou ensino, pesquisa e extensão, com a participação de discentes do curso de Medicina Veterinária, que atuaram em todas as etapas do atendimento cirúrgico, desde a avaliação pré-operatória até o acompanhamento pós-operatório, sob supervisão dos docentes Ivan Felismino Charas dos Santos, professor de Cirurgia de Pequenos Animais e Técnica Cirúrgica, e Fernando do Carmo Silva, professor de Anestesiologia Veterinária.

Segundo o professor Ivan Santos, a atividade contribui para a formação acadêmica dos estudantes. “Essa experiência prática fortalece a formação técnico-científica dos discentes, estimulando o desenvolvimento de competências profissionais, responsabilidade ética, trabalho em equipe e aproximação com as demandas reais da sociedade”, afirmou.

Os materiais cirúrgicos, medicamentos anestésicos e demais insumos utilizados foram disponibilizados por meio de recursos internos provenientes dos projetos de extensão coordenados pelos docentes envolvidos, evidenciando o compromisso institucional com ações de impacto social.