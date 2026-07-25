Portal da Câmara permite acesso a informações sobre gastos, contratos e gestão pública

Por meio do Portal da Transparência, qualquer cidadão pode acompanhar informações relacionadas à administração do Poder Legislativo, promovendo mais acesso à informação e fortalecendo o controle social.
O acesso é gratuito e pode ser feito pela internet, a qualquer momento, por meio do endereço:
https://transparencia.jaru.ro.leg.br/novo/LEGISLATIVO?perPage=10&page=1
Não é necessário realizar cadastro para consultar as informações disponibilizadas pela Câmara.
O que pode ser consultado?
No Portal da Transparência, a população encontra diversas informações sobre a administração da Câmara Municipal, entre elas:
Receitas e despesas;
Diárias concedidas;
Licitações e contratações;
Contratos e aditivos;
Folha de pagamento e remuneração de servidores;
Empenhos, liquidações e pagamentos;
Patrimônio;
Convênios;
Relatórios fiscais e contábeis;
Execução orçamentária e financeira;
Informações institucionais e administrativas.
Como utilizar o Portal?
A plataforma conta com menus organizados e ferramentas de pesquisa que permitem localizar informações específicas de forma rápida e prática.
O cidadão pode navegar pelas categorias disponíveis ou utilizar os filtros de pesquisa para encontrar documentos, contratos, despesas e demais informações de interesse público.
Transparência ao alcance de todos
O Portal da Transparência é uma importante ferramenta de acesso à informação e fortalece a participação da sociedade no acompanhamento da gestão pública.
A Câmara Municipal de Jaru reforça que o acesso à informação é um direito do cidadão e segue investindo em ferramentas que ampliam a transparência, facilitam a consulta aos dados públicos e aproximam o Poder Legislativo da população.
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