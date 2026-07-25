Portal da Câmara permite acesso a informações sobre gastos, contratos e gestão pública

Por Assessoria

Publicada em 25/07/2026 às 08h52

Por meio do Portal da Transparência, qualquer cidadão pode acompanhar informações relacionadas à administração do Poder Legislativo, promovendo mais acesso à informação e fortalecendo o controle social.

O acesso é gratuito e pode ser feito pela internet, a qualquer momento, por meio do endereço:

https://transparencia.jaru.ro.leg.br/novo/LEGISLATIVO?perPage=10&page=1

Não é necessário realizar cadastro para consultar as informações disponibilizadas pela Câmara.

O que pode ser consultado?

No Portal da Transparência, a população encontra diversas informações sobre a administração da Câmara Municipal, entre elas:

Receitas e despesas;

Diárias concedidas;

Licitações e contratações;

Contratos e aditivos;

Folha de pagamento e remuneração de servidores;

Empenhos, liquidações e pagamentos;

Patrimônio;

Convênios;

Relatórios fiscais e contábeis;

Execução orçamentária e financeira;

Informações institucionais e administrativas.

Como utilizar o Portal?

A plataforma conta com menus organizados e ferramentas de pesquisa que permitem localizar informações específicas de forma rápida e prática.

O cidadão pode navegar pelas categorias disponíveis ou utilizar os filtros de pesquisa para encontrar documentos, contratos, despesas e demais informações de interesse público.

Transparência ao alcance de todos

O Portal da Transparência é uma importante ferramenta de acesso à informação e fortalece a participação da sociedade no acompanhamento da gestão pública.

A Câmara Municipal de Jaru reforça que o acesso à informação é um direito do cidadão e segue investindo em ferramentas que ampliam a transparência, facilitam a consulta aos dados públicos e aproximam o Poder Legislativo da população.