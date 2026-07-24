Iluminação 100% em LED chega a Rua Canhoto da Paraíba oferecendo mais segurança aos moradores 

Por Letícia Regis

Publicada em 24/07/2026 às 17h01

A transformação da Rua Canhoto da Paraíba, no bairro Nacional, acaba de ganhar um novo capítulo. Após receber uma obra completa de drenagem, ampliação da via e pavimentação, a Prefeitura de Porto Velho concluiu a implantação da iluminação pública em LED em toda a extensão da rua, levando mais segurança, conforto e qualidade de vida para quem vive e circula pela região.

Executado pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), o serviço reforça o compromisso da gestão municipal em entregar obras completas, que vão além do asfalto e garantem infraestrutura capaz de transformar a rotina da população.

A nova iluminação proporciona maior visibilidade durante a noite, aumenta a sensação de segurança para motoristas, ciclistas e pedestres, além de contribuir para a valorização da região. A tecnologia LED também oferece maior eficiência energética, melhor desempenho na iluminação das vias e menor necessidade de manutenção, assegurando um serviço mais moderno e sustentável.

Para os moradores, a mudança representa mais tranquilidade ao sair de casa, caminhar pelas calçadas ou retornar do trabalho no período noturno. A rua, que por muitos anos enfrentou dificuldades estruturais, passa a oferecer um ambiente mais seguro e acolhedor para toda a comunidade.

O presidente da Emdur, Bruno Holanda destacou que a iluminação pública é um dos principais instrumentos para promover segurança nos bairros.

"Nosso trabalho vai além da instalação de luminárias. Estamos iluminando espaços que hoje oferecem mais conforto e segurança para as famílias, fortalecendo a mobilidade urbana e contribuindo para que os moradores trafeguem por esses locais com muito mais tranquilidade".

O prefeito Léo Moraes ressaltou que cada etapa da obra foi planejada para entregar uma transformação completa à população.

"Primeiro resolvemos um problema histórico de drenagem e asfalto, e agora, concluímos a iluminação em LED em toda a via. É assim que acreditamos que o poder público deve atuar: realizando intervenções que mudam a realidade das pessoas e deixam um legado de infraestrutura, segurança e dignidade para os moradores."

E as melhorias não param por aí. A Prefeitura já prepara a próxima etapa da transformação da Rua Canhoto da Paraíba, com a implantação da sinalização horizontal e vertical. A medida irá reforçar ainda mais a segurança viária, organizar o fluxo de veículos e pedestres e consolidar a via como um importante corredor de mobilidade para a região, garantindo que a obra seja entregue de forma completa e com foco na proteção de quem utiliza o local diariamente.