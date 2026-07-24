Gusttavo Lima se incomoda com excesso de fumaça em show

Por R7

Publicada em 24/07/2026 às 16h20

Durante um recente show, o cantor Gusttavo Lima demonstrou incômodo devido à quantidade excessiva de fumaça utilizada como efeito especial no palco. O incidente ocorreu quando a densa névoa gerada pelos equipamentos fez parecer que havia um incêndio na apresentação.

Não é a primeira vez que o artista enfrenta essa situação. Em ocasiões anteriores, ele já expressou seu descontentamento com o uso exagerado desse recurso visual. Durante a performance mais recente, Gusttavo chegou a olhar para trás preocupado e comentou sobre o volume da fumaça enquanto estava visivelmente nervoso, dizendo: "Que fumaça é essa!"

A repetição do problema levanta questões sobre os cuidados necessários na produção dos shows do cantor para evitar desconfortos tanto para ele quanto para sua equipe e público presente.