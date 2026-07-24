Morre Azulão, funcionário mais antigo da Record, aos 95 anos
Por IG
Publicada em 24/07/2026 às 16h09
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Mario Pereira, conhecido como Azulão, faleceu aos 95 anos, em São Paulo. Ficou conhecido nacionalmente por ter sido assistente de palco do programa Ratinho Livre (1997-1998), na  TV Record.

Azulão trabalhou 56 anos na emissora da Barra Funda e foi considerado o "funcionário mais antigo" da emissora. Em fevereiro de 2025, o profissional sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e passou a ter uma situação de saúde delicada.

Em 1998, ele se aventurou no mundo musical e chegou a lançar o álbum Azulão, que trazia um seu grande sucesso: 'Solta o Azulão', que trazia o bordão repetido pelo assistente de palco durante o programa comandado por Ratinho.

O funcionário da Record ficou conhecido por um problema que marcou a atração de Ratinho. Na época, o apresentador ficou chateado após levar um bolo da gravadora, que prometeu enviar um artista para se apresentar em sua atração. Sem música, ele colocou o assistente para soltar a voz.

Na ocasião, além de Azulão, o Ratinho Livre também lançou outros nomes de sucesso, como a dupla ET & Rodolfo, que depois migrou para o Domingo Legal com Gugu.

Azulão apresentava um quadro de diabetes e ainda fazia hemodiálise. O comunicador chegou a ficar duas semanas internado no Hospital Moriah, em São Paulo; logo depois não resistiu e faleceu na sexta-feira (17).

Mario Pereira deixa a esposa, Dalva, e três filhos: Clara, Mauro e Graça. Foi velado no cemitério Jardim Vale da Paz, Diadema, São Paulo, no último sábado (18).

Clara Pereira, filha do comunicador, chegou a fazer uma homenagem ao pai nas redes sociais.

Muitos conhecem o Azulão da TV; eu conheço o Mário, um pai que sempre fez de tudo pela família, que levou alegria na televisão e também nos bastidores, ajudou muita gente e tem o coração mais bondoso que já conheci, resistiu até o final e não reclamava de nada, lutou muito pela vida, mesmo nos momentos mais complicados.Clara Pereira, filha de Azulão

"Hoje eu tenho a certeza de que ele cumpriu lindamente sua missão na Terra e que foi um ser de luz que passou por aqui. Mais do que filha de artista, sou filha do Mario e, por isso, serei eternamente grata… E se um dia eu conseguir ser 1% da pessoa que ele foi, serei feliz. Obrigada por tudo, pai, até logo", finalizou a filha do artista. 

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, também se despediu do amigo em suas redes sociais. O famoso, hoje no SBT, ressaltou o quanto foi bom conviver com Azulão, na Record. 

"Meu grande amigo Azulão, hoje a saudade aperta o coração. Você partiu, mas deixou sua história, sua força e as lembranças de quem teve o privilégio de conviver com você", disse.

"A luta nesta vida chegou ao fim, mas o seu legado permanece vivo. Que Deus o receba de braços abertos e lhe conceda o descanso eterno. Descanse em paz, meu amigo. Um dia nos reencontraremos", finalizou o apresentador.

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