Comandante do Irã promete matar um militar dos EUA para cada iraniano morto na guerra

Por G1

Publicada em 24/07/2026 às 15h51

O chefe do Comando Militar do Irã prometeu que o país matará um militar das Forças Armadas dos Estados Unidos para cada iraniano morto na guerra em pronunciamento na mídia nesta sexta-feira (24).

A declaração ocorreu pouco depois do presidente norte-americano, Donald Trump, fazer um post sobre o conflito na rede Truth Social. O republicano disse ter recebido garantias da China e da Rússia de que nenhum dos dois países está fornecendo armas para Teerã e ameaçou os dois países caso participem do conflito.

"O presidente Xi (Jinping, da China) disse-me que não daria nem venderia armas à República Islâmica do Irã sob nenhuma circunstância — e essa declaração incluía empresas chinesas. Considerando nosso relacionamento, levo sua palavra a sério (...). Da mesma forma, o presidente (Vladimir) Putin, apesar da terrível guerra em curso na Ucrânia, disse-me que não venderia armas ao Irã", escreveu.

Na quarta-feira (22), em entrevista a uma rádio iraniana, o general Abolfazl Shekarchi, um porta-voz militar do Irã, acusou os Estados Unidos de estarem armas que nunca haviam utilizado antes contra o território iraniano - acumuladas, segundo ele, para a Terceira Guerra Mundial.

"Todas as armas que foram testadas no mundo, mas nunca utilizadas em qualquer guerra, foram empregadas contra a República Islâmica. Cada capacidade, cada arma, cada plano de contingência que os americanos haviam planejado e estocado para a Terceira Guerra Mundial — para enfrentar as principais potências mundiais — tudo foi levado ao campo de batalha", afirmou.

Troca de ataques continua

Na noite desta quinta-feira (23), as Forças Armadas dos EUA fizeram sua 13ª noite consecutiva de ataques contra o Irã. Explosões foram relatadas:

na ilha iraniana de Qeshm - uma base para ativos navais, incluindo barcos não tripulados que o Irã pode usar para atacar embarcações no Estreito de Ormuz

na província de Isfahan, onde fica uma importante base aérea iraniana e um dos locais de testes nucleares do país

na província de Khuzistão, no sudoeste do Irã

na província de Fars, no sul do país

Ataques dos EUA também atingiram uma base naval da Guarda Revolucionária no norte do Irã, informaram na manhã desta sexta-feira (24) as agências de notícias semioficiais iranianas Fars e ISNA.

Nesta sexta, continuando sua ofensiva contra alvos americanos em países vizinhos, Teerã lançou uma ofensiva contra uma base militar que abriga forças americanas no norte do Iraque.

Um jornalista da agência de notícias Associated Press relatou ter ouvido pelo menos sete explosões na cidade de Irbil, capital da região curda semiautônoma do Iraque, e visto quatro colunas de fumaça preta subindo de áreas próximas ou dentro da base, que fica no aeroporto da cidade.

Sirenes de alerta também soaram no Bahrein, onde a Guarda Revolucionária do Irã afirma ter atacado a torre de observação da Quinta Frota dos EUA. A base Al-Adiri, no Kuwait, também foi alvo.