Furto de energia em Rondônia desvia volume suficiente para abastecer 135 mil casas populares por um mês

Por enerigsa

Publicada em 24/07/2026 às 15h02

As ações de combate ao furto de energia, popularmente conhecido como "gato", realizadas pela Energisa em Rondônia resultaram em 74 prisões e na recuperação de mais de 27 GWh (gigawatts-hora) de energia apenas no primeiro semestre deste ano. Volume seria suficiente para abastecer cerca de 135 mil casas populares durante um mês, considerando um consumo médio mensal de 200 kWh por residência.

No mesmo período, a concessionária recebeu mais de mil denúncias de possíveis irregularidades em diversas regiões do estado, reforçando a importância da participação da população no combate a esse tipo de crime.

As fiscalizações são realizadas de forma técnica e contam com o apoio das forças de segurança, como a Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica (Politec), sempre que há indícios de irregularidades. O levantamento aponta que Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal e Rolim de Moura lideram o ranking dos municípios com maior número de prisões relacionadas ao furto de energia.

"Quando combatemos o furto de energia, nosso maior compromisso é proteger as pessoas. Ligações clandestinas são feitas sem qualquer critério técnico e podem provocar acidentes graves, inclusive fatais. Quem faz um 'gato' coloca em risco não apenas a própria vida, mas também a de familiares, de vizinhos e das equipes que trabalham diariamente na rede elétrica. Além disso, essas irregularidades comprometem a qualidade do fornecimento e prejudicam todos os consumidores", destaca Daniel Andrade, gerente de Combate às Perdas da Energisa Rondônia.

Além de representar um grave risco à segurança, o furto de energia é crime previsto no código penal brasileiro, e os envolvidos podem responder criminalmente, com penas que podem chegar a até oito anos de prisão, além da obrigação de ressarcir os prejuízos causados.

A Energisa reforça que a participação da população é fundamental no combate ao furto de energia. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo 190, da Polícia Militar, ou pelo 0800 647 0120, canal oficial da Energisa.