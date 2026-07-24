Homem desaparecido é encontrado morto dentro de túmulo no Cemitério

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/07/2026 às 14h12

A Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) abriu investigação para identificar os envolvidos, a autoria e a motivação da morte de Lucas Macedo Martins. O corpo dele foi localizado na manhã desta sexta-feira (24), dentro de um túmulo no Cemitério Santo Antônio, no bairro Triângulo, região Central de Porto Velho.

Lucas estava desaparecido desde terça-feira (21), quando saiu de casa e não voltou a ser visto. Familiares divulgaram um banner nas redes sociais com informações sobre o desaparecimento e relataram que ele estava em um VW Virtus cinza, também não localizado.

O automóvel foi visto nas proximidades do cemitério na quarta-feira (22), um dia depois do desaparecimento. Conforme as informações apuradas, o veículo teria sido roubado. A Polícia Civil tenta esclarecer a ligação entre o carro, o desaparecimento e o homicídio.

A vítima teria sido assassinada antes de o corpo ser escondido no interior do túmulo. Equipes da Polícia Militar, da Perícia Criminal e do Instituto Médico Legal estiveram no cemitério. Depois dos trabalhos periciais, o corpo foi removido.