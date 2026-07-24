PDT realiza convenção em Porto Velho, Rondônia tem novo governador, pedágio na Régis Bitencourt muda concessionária e reduz preço

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/07/2026 às 14h00

PDT – Aos pouco os partidos políticos, unidos em federação ou não, estão realizando as convenções partidárias, para escolha dos candidatos aos cargos eletivos em outubro. Além da presidência da República, em nível nacional, no Estado teremos eleições a governador, duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, além de Câmara Federal (oito vagas) e Assembleia Legislativa (Ale). O PDT presidido no Estado pelo ex-senador Acir Gurgacz, que também foi prefeito de Ji-Paraná tem convenção estadual marcada para sábado (25), na sede do diretório estadual em Porto Velho, à Rua Salgado Filho, nº 3286, Bairro São João Bosco, a partir das 9h. O PDT também disponibilizará um link para quem não tiver condições de participar pessoalmente utilizar a forma remota, através de link que será enviado pela Executiva Estadual do partido.

Governador – A partir de hoje (24) o Governo do Estado terá um novo governador. É que Marcos Rocha (PSD) estará se ausentando do cargo, segundo a Mensagem nº 189 de 23 de julho encaminhada para a Assembleia Legislativa (Ale), ’por interesse particular”. Segundo o comunicado aos deputados, devido a impedimento de o vice-governador (Sérgio Gonçalves) e do presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Alex Redano (Republicanos-Ariquemes) o presidente do Tribunal de Justiça (TJ), Alexandre Miguel, como determina a Constituição Estadual, está respondendo pelo cargo, devido a ausência de Rocha. Não é a primeira vez que Alexandre Miguel assume o comando administrativo do Estado em razão da ausência de Rocha, como ocorreu recentemente em viagem do governador para o exterior para tratar de assuntos de interesse do Estado.

Cursos – Um órgão público de Rondônia de Rondônia suspendeu a participação em cursos, porque o Ministério Público (MP) estadual está investigando a situação. Cursos idênticos já foram aplicados sempre com a justificativa de “capacitar os servidores” e, houveram casos, de no mesmo mês serem ministrados mais de um. Ocorre, que os cursos custam em média R$ 5 mil reais para cada participante e pagos pela estatal. Até aí “morreu Neves”. Ocorre que, recentemente, que uma pessoa disposta a participar de um dos cursos perdeu o prazo para a inscrição, via órgão público, e foi até os organizadores se disponibilizando a pagar do próprio bolso. A surpresa: a participação particular, para o mesmo curso, tinha custo de R$ 1,2 mil, ou seja, R$ 3,8 mil a menos, que a inscrição via órgão público. A expectativa até que o MP conclua as investigações e esperada para o mais breve possível é enorme. E que ocorra, de preferência antes das eleições de outubro. É o fim da rosca...

Governador – A exemplo da pesquisa realizada recentemente pelo Instituto Phoenix e publicada na mídia regional sobre a preferência do eleitorado de Rondônia em 16 municípios a deputado estadual, também foi elaborada a de governador, mas em 15 municípios. E não apresentou surpresa com os nomes do ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (HB), ambos com dois mandatos seguidos; senador Marcos Rogério (PL), advogado Samuel Costa (PSB), ex-deputado federal Expedito Neto (PT), Pedro Abib (MDB), advogado Luiz Carlos Teodoro (Psol), Ricardo Frota (Novo), são destacados pelos entrevistados de forma estimulada sobre a preferência na escolha do futuro governador de Rondônia. Como as convenções para definição dos candidatos têm prazo até o dia 5, provavelmente teremos mudança no quadro relacionado à sucessão estadual, inclusive com outros nomes que não foram citados pelos entrevistados.

Pedágio – A cobrança de pedágio na BR 364 em Rondônia, no trecho de Porto Velho a Vilhena, com cerca de 700 km, apesar de mobilizações de alguns políticos, empresários, produtores rurais, representantes comerciais continua. Paga-se em 7 praças construídas em tempo recorde R$ 21,10 a cada 100 km (categoria 1). Já a contrapartida da concessionária em duplicação de pouco mais de 100 km, terceiras pistas em pontos estratégicos, passarelas, restauração do piso caminham em ritmo de tartaruga. A administração de o trecho da Rodovia Régis Bitencourt (Curitiba a São Paulo) estratégico para o transporte de cargas no País mudou de mãos e agora está a cargo do Grupo EPR, vencedor da concessão, que é de 15 anos e não de 30 anos como a da Nova 364 responsável pela operação e gestão da rodovia em Rondônia. Os investimentos durante o período na ligação São Paulo Curitiba serão de R$ 7,07 bilhões e o custo em cada pórtico, que é de R$ 4,30 passará por considerável redução.

Respigo

A disputa pela sucessão estadual em Rondônia, com a realização das convenções partidárias e definição dos candidatos aos poucos vai “esquentando”. Ninguém explicou o motivo de o pré-candidato do PL ao Senado, Bruno “Bolsonaro” Scheid. De Ji-Paraná não ter comparecido à convenção estadual do partido realizada no quarta-feira (22) em Porto Velho +++ Quem se destacou na convenção foi o deputado federal Fernando Máximo (PL), que também é pretendente a uma das duas vagas ao Senado. Scheid teria desistido de concorrer? +++ A deputada federal e pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina marcou presença na convenção do deputado estadual Eyder Brasil (PRD) que formata um novo mandato. O deputado federal Maurício Carvalho (UB), o ex-prefeito de Porto Velho, o pré-candidato a governador Hildon Chaves (UB) e a ex-senadora Mariana Carvalho (Republicanos) pré-candidata ao Senado não aprovaram +++ Mas o “mal estar” já está contornado. Fumaram o cachimbo da paz +++ O advogado Samuel Costa teve sua candidatura homologada como candidato a governador. A convenção foi realizada na segunda-feira (20) em convenção realizada pelo partido +++ Os partidos políticos tem menos de duas semanas para realização das convenções. O prazo máximo é dia 5 de agosto.

+++ Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, datas festivas, não pode faltar Chopp Colônia, o melhor do Brasil.

+++ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9.8112.1412