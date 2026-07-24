Prefeitura fortalece proteção social com ações dos CRAS voltadas a crianças, adolescentes, idosos e famílias

Por Natália Pessoa

Publicada em 24/07/2026 às 14h29

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), vem intensificando as ações desenvolvidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), fortalecendo a rede de proteção social do município por meio de atividades que promovem acolhimento, convivência, desenvolvimento humano e garantia de direitos para crianças, adolescentes, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade.

Nas últimas semanas, os CRAS Morar Melhor e Jardim dos Migrantes realizaram uma programação diversificada, contemplando oficinas, encontros socioeducativos, atividades de lazer e ações de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

No CRAS Morar Melhor, localizado no bairro Novo Horizonte, teve início a oficina de pintura em tecido “Arte que Acolhe”, iniciativa que alia aprendizado, valorização de talentos e fortalecimento dos vínculos entre os participantes. A atividade também busca estimular a autonomia, o desenvolvimento de habilidades e a geração de novas oportunidades.

Durante o período de férias escolares, crianças e adolescentes atendidos pelo SCFV participaram do Dia da Alegria, realizado na Associação dos Servidores Municipais. A programação reuniu brincadeiras, banho de piscina, música e momentos de integração, reforçando a importância do lazer como ferramenta para o desenvolvimento social e fortalecimento das relações de convivência.

As famílias acompanhadas pelo PAIF também participaram de encontros com o tema “Fortalecendo os Vínculos Familiares”, que promoveram espaços de escuta, acolhimento e reflexão sobre o papel da família como principal ambiente de proteção, cuidado e desenvolvimento de seus integrantes.

No CRAS Jardim dos Migrantes, as atividades atenderam diferentes faixas etárias. O grupo de idosos Amigos para Sempre participou de rodas de conversa sobre “Fake News e Cuidados na Internet”, recebendo orientações sobre segurança digital, identificação de notícias falsas e uso consciente das tecnologias, contribuindo para a autonomia e inclusão desse público.

Os adolescentes dos grupos Céu é o Limite e Os Radicais participaram de um encontro sobre “Direitos e Deveres dos Adolescentes: Conhecendo o ECA”, com a participação dos conselheiros tutelares Aldo Matos, Gislaine Ullrich, Ricardo Bernardo e Wenderson Cândido. A atividade aproximou os jovens da rede de proteção, esclareceu dúvidas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e incentivou o exercício da cidadania e do protagonismo juvenil.

Já as crianças dos grupos Estrelinhas Brilhantes e Mundo Mágico participaram de atividades com o tema “Gentileza: Pequenas Atitudes, Grandes Transformações”, desenvolvendo valores como respeito, empatia, solidariedade e responsabilidade por meio de brincadeiras e dinâmicas educativas.

Como continuidade desse trabalho, as crianças realizaram uma visita ao Conselho Tutelar. A iniciativa surgiu após uma roda de conversa em que foi identificada uma compreensão equivocada sobre a função do órgão. Durante a visita, os participantes conheceram o trabalho desenvolvido pelos conselheiros, esclareceram dúvidas e compreenderam que o Conselho Tutelar atua na proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes, fortalecendo a confiança na rede de proteção do município.

Para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Família, as atividades desenvolvidas pelos CRAS vão além do atendimento socioassistencial, promovendo inclusão, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, acesso à informação e desenvolvimento da cidadania. As ações reforçam o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná em investir em políticas públicas que garantam proteção social, acolhimento e qualidade de vida para as famílias atendidas em todo o município.