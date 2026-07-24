Saae passa a executar recomposição asfáltica após obras nas redes de água 

Por Assessoria

Publicada em 24/07/2026 às 14h35

O Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Vilhena (Saae) iniciou, nesta semana, os trabalhos de recuperação asfáltica dos trechos que recebem intervenções para manutenção das redes de abastecimento. A iniciativa marca uma nova etapa na prestação dos serviços da autarquia, que a partir de agora, passa a executar diretamente a recuperação do pavimento após a conclusão das obras.

A estrutura foi implantada com investimento próprio de aproximadamente R$ 2 milhões, destinados à aquisição de equipamentos, materiais e estrutura necessária para a execução dos serviços. Até então, a recomposição da massa asfáltica era realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).

Com a mudança, o Saae passa a concentrar todas as etapas das intervenções, desde a abertura da via para manutenção até a recuperação do asfalto, proporcionando maior agilidade na conclusão dos serviços e reduzindo o tempo em que os buracos permanecem expostos.

As intervenções nas redes são indispensáveis para garantir o abastecimento, corrigir vazamentos, realizar ligações e ampliar a infraestrutura de abastecimento do município. No entanto, esses serviços exigem a abertura do pavimento, tornando essencial que a recomposição asfáltica seja realizada o mais rapidamente possível, garantindo melhores condições de trafegabilidade e mais segurança para os usuários das vias.