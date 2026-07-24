Prefeitura de Espigão do Oeste realiza patrolamento das Estradas da Região da Linha 15

Por Assessoria

Publicada em 24/07/2026 às 14h45

Patrolamento das Estradas da Região da Linha 15

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação.

Quem vive na Região da Linha 15 sabe: as estradas são mais do que caminhos de terra. São o atalho para chegar cedo na escola, a rota do leite que alimenta famílias, a via de acesso ao tratamento de saúde e o escoamento do que a terra nos dá com tanto orgulho.

Por isso, a Prefeitura de Espigão d'Oeste está intensificando o patrolamento das estradas dessa região. Esse avanço representa mais qualidade, segurança viária e agilidade no transporte do setor produtivo.

O que está sendo feito:

• Patrolamento e nivelamento das estradas vicinais da Linha 15

• Melhoria na trafegabilidade para veículos leves e de carga

• Redução do tempo de deslocamento das famílias espigãoenses

• Escoamento mais rápido da produção agrícola e leiteira

Transformação concreta na sua vida:

Menos tempo na estrada, mais tempo com quem você ama

Acesso facilitado a serviços de saúde e educação

Transporte escolar com mais segurança e regularidade

Produtor rural escoando sua colheita com agilidade e menos custo

Essa é a Espigão d'Oeste que a gente constrói junto: com trabalho sério, investimento onde realmente importa e respeito por quem faz nossa terra crescer.

Você faz parte dessa mudança. Compartilhe essa conquista com seus vizinhos da Linha 15 e conte pra gente: como essa melhoria vai facilitar o seu dia a dia?