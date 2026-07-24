Audiência Pública da gência Reguladora do Município de Rolim de Moura será no dia 29

Por Assessoria

Publicada em 24/07/2026 às 14h41

A Agência Reguladora do Município de Rolim de Moura – AGERROM convida toda a população para participar da Audiência Pública que será realizada no dia 29 de julho de 2026, às 9h00.

Na ocasião, serão apresentadas informações sobre a qualidade dos serviços prestados, o cumprimento dos marcos regulatórios e a fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, conforme dispõe a Lei Municipal nº 4.385/2023.

A participação da sociedade é fundamental para fortalecer a transparência, o controle social e o aprimoramento da prestação dos serviços públicos.

Acesse o Edital de Convocação e demais informações por meio do link abaixo:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: https://agerrom.ro.gov.br/2026/07/edital-de-convocacao-para-audiencia-publica/172/

LINK DA AUDIÊNCIA: https://youtube.com/live/BHN5HfJCEiQ?feature=share